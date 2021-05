Nina Moric è magnifica in shorts e felpa lilla, le gambe sono infinite-FOTO

La Moric ha condiviso uno scatto su instagram dov’è seduta per terra con le gambe chilometriche incrociate

Nina Moric è sensuale e bellissima in uno scatto su instagram, indossa un paio di shorts e felpa lilla e morde gli occhiali da sole. I commenti sono tantissimi:”Divina”, “Sempre in forma”. Alcuni commentano i sandali di Chanel indossati sopra ai calzini, che è la tendenza del momento. “Nina ma sti calzini”, “No ti prego…le ciabatte con calzino noooo”, “No anche tu i sandali osceni..vuoi dimostrarle amicizia e solidarietà alla Ferragni?“. Insomma non sono apprezzati questi sandali con calzino in vista già sfoggiata dall’influencer Chiara Ferragni. E non importa quanto sei bella, proprio non piacciono indosso a nessuno.

Nina Moric e il suo nuovo inizio con Carlos

La modella croata ha attraversato nuovamente un periodo difficile della sua vita. L’ex marito Fabrizio Corona di nuovo in prigione anche se per poco, sotto i riflettori ancora una volta la vicenda che più ha fatto male alla loro famiglia. Sicuramente anche le relazioni passate della Moric che tendono a finire troppo presto e a volte con troppo scalpore. Come quella con Luigi Favoloso che li ha visti affrontarsi più volte da Barbara D’Urso. Lei che lo accusava di violenza e lui che sosteneva di voler difendere lei da se stessa. Da alcuni gesti autolesionisti che s’imponeva a dire dell’uomo. Una vicenda che per mesi ha fatto discutere e ha coinvolto la famiglia di lui. Poi la fuga sempre di Favoloso e finalmente la pietra messa sopra e un nuovo inizio con un’altra donna. Così è stato anche per Nina che ha trovato un nuovo fidanzato anche se al momento sembra essere tornata di nuovo single.

Sotto ad una foto che la ritrae in mezzo al deserto ha scritto delle parole incoraggiante per se stessa:”Non mi dire mai che non posso farlo. A me che ho ballato con due cuori, e ho respirato con quattro polmoni. A me che sono stata ghiaccio fuoco e vento. Che ho portato nella mia pancia il peso di due mondi, e ho partorito la vita. Che ho abbracciato la tristezza senza paura. E ho pianto sorrisi. A me non dirlo che non sono capace di qualcosa o di tutto”. Parole profonde e romantiche. Ma alla domanda di una utente che le chiede dove è diretta, la Moric risponde in maniera secca e lascia tutti sbalorditi. “A respirare un nuovo inizio. Italia rimarrà sempre nel mio cuore ma a volte abbiamo bisogno di ricominciare”.

La Moric ha lasciato l’Italia per tornare a casa sua in Croazia, dove ci sono le sue radici, ha portato con se suo figlio Carlos a vedere i suoi cugini. Forse quel viaggio le è servito. Fatto sta che a quanto pare sia tornata, perché su instagram indica di trovarsi sempre a Milano. Forse aveva solo bisogno di ritrovarsi e di stare in famiglia per un periodo.