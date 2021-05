“La pantera nera”, Elodie nei panni della fuggitiva è da infarto: devastante – FOTO

Poche ore fa Elodie ha condiviso un video di anteprima di un programma che la vedrà protagonista insieme ad altri personaggi noti del mondo dello spettacolo: veste i panni della fuggitiva…

Elodie ha diffuso poche ore fa il trailer di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, il real life thriller di Amazon Prime Video che uscirà prossimamente. Guardando il video i fan possono già pregustare la cantante di “Guaranà” vestita da fuggitiva, tutta in nero: una visione paradisiaca. Questa clip è solo un assaggio della seconda stagione del programma, che prenderà il via il 18 giugno prossimo. Non si sa ancora se le puntate saranno suddivise o usciranno tutte insieme.

La certezza è che ci sarà Elodie, Diletta Leotta, Stefano Accorsi, Myss Keita, Vanessa Incontrada e Achille Lauro con Boss Doms. Uno show tutto da gustare e in attesa che inizi i follower su Instagram della cantante possono già vedere come apparirà. In molti hanno commentato il trailer: “Sei una pantera nera”, “Sei figa anche vestita da fuggitiva” e “Non vedo l’ora”, sono solo alcune delle frasi dei suoi fan sul social network.

Il trailer di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”: Elodie fa impazzire i fan vestita da fuggitiva

