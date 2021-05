Rita Dalla Chiesa, incredibile nuovo lutto: l’addio straziante sui social

Un altro lutto tremendo ed inspiegabile quello che ha travolto Rita Dalla Chiesa: la conduttrice ha dovuto dire addio in poco tempo a molte persone importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

Ieri la nefasta notizia della morte dell’étoile Carla Fracci ha sconvolto il Paese, se n’è andata una grande del mondo dello spettacolo che lascerà sicuramente un segno indelebile nella vita di tutti, sia per i famigliari che per gli appassionati di danza classica che la seguivano con devozione.

Anche la conduttrice volto noto di “Forum” Rita Dalla Chiesa ha sentito molto questa scomparsa, ma nella sua pagina Twitter ha fatto notare al pubblico che solo poche ore prima della divina è venuta a mancare anche un’altra donna molto importante.

“Si è spenta ieri, un abbraccio alla figlia“, ha scritto la conduttrice citando Luciana Novaro, 98 anni lo scorso 3 marzo. Dalla Chiesa si è stratta intorno alla figlia Cristina Nutrizio, nota autrice televisiva, per la perdita della mamma, ballerina e coreografa che ha avuto il merito proprio di scoprire la Fracci quando era ancora un nome ed un volto non noto nel panorama della danza classica.

“Incredibile addio a due” commenta ancora Rita che in poco tempo ha visto la scomparsa improvvisa di molte persone a lei care. L’ultima solo il 20 maggio scorso la cui ferita è ancora un cratere aperto.

LEGGI ANCHE —–> “Matrimonio a prima vista”, arriva il dolce addio di un’altra storica coppia

Rita Dalla Chiesa, la scomparsa della cognata. Una perdita incomprensibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Gianluca Pecchini e le accuse sessiste ad Aurora Leone. E’ stata presa un’ importante decisione

Solo una settimana fa ancora una volta Rita Dalla Chiesa ha annunciato una drammatica scomparsa nella sua vita. Un periodo nefasto per lei che ha dovuto consolare il fratello Nando per la morte della moglie Emilia.

La cognata e lei erano molto amiche e legate da diversi anni, una “malattia feroce” se l’è portata via senza esitazione e ripensamenti. Il ricordo che però la conduttrice ha voluto dedicarle su Instagram è toccante e arriva al cuore.

Ha infatti pubblicato uno scatto di lei ed il fratello al mare, sono di spalle e si abbracciano affettuosamente. “Eravamo in vacanza a Sella Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e Emilia, il ‘professore’ e ‘la Biondina’, hanno vissuto una storia di amore vero lunga 51 anni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

Rita spiega anche che la cognata in famiglia era vista come “la quarta figlia di suo padre e sua madre”. “A noi ha lasciato la grande eredità di aver lottato per ogni suo respiro”, un addio sofferto che peserà molto a Rita ed al fratello negli anni a venire.