Rosalinda Cannavò, in reggiseno la visuale è paradisiaca, una dea – FOTO

Rosalinda Cannavò, in reggiseno sportivo la visuale è paradisiaca. L’attrice ha pubblicato una serie di stories davvero incantevoli: una dea!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Con oltre 604mila followers, Rosalinda Cannavò è ufficialmente diventata una vera e propria star del web. Dopo la chiusura della società “Ares Film“, infatti, l’attrice aveva trascorso alcuni anni ai margini delle scene televisive, preferendo dedicarsi ad altre attività che con il mondo dello spettacolo non avevano nulla a che vedere. La sua notorietà, inevitabilmente, ne aveva risentito parecchio.

A seguito della partecipazione al “Grande Fratello Vip“, la popolarità della siciliana è cresciuta notevolmente, e lo stesso vale per il suo seguito social. Rosalinda è, a tutti gli effetti, una delle influencer più seguite del web. Tra sponsorizzazioni e stories in cui dispensa consigli agli utenti che la seguono, la Cannavò non manca mai di mostrarsi in tutto il suo splendore. A colpire i suoi fan, in particolare, sono stati i video recentemente pubblicati su Instagram: il reggiseno sportivo offre una visuale paradisiaca.

NON PERDERTI ANCHE —> Cecilia Rodriguez in attesa del suo Ignazio: un incanto per gli occhi FOTO

Rosalinda Cannavò, in reggiseno sportivo la visuale è paradisiaca – FOTO

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia Salemi ai Caraibi con Pierpaolo Pretelli: vacanza da sogno – VIDEO

Rosalinda Cannavò ha pubblicato una serie di Instagram stories a dir poco allettanti agli occhi dei fan. “Sto andando a fare la spesa. Non so voi donne, ma io ogni volta che vado a fare la spesa, dato che ho il supermercato sotto casa, vado in condizioni allucinanti“, ha esordito l’attrice, completamente struccata e in reggiseno sportivo. Una visuale che, indubbiamente, avrà allietato i numerosissimi fan che la seguono.

“Sono vestita come non so che cosa, spero davvero che non mi riconosca nessuno“, ha proseguito la Cannavò, ma i followers non sono affatto d’accordo con lei. Con la sua disarmante semplicità, Rosalinda non poteva non incantarli. Il reggiseno sportivo esalta il corpo scolpito dell’attrice, mettendone in risalto l’addome piatto e il décolleté mostruoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

L’amore sembra giovare all’ex gieffina, che appare ogni giorno più bella. Gli utenti, estasiati da lei, non smettono mai di complimentarsi e di rivolgerle i loro apprezzamenti tramite messaggi e commenti.