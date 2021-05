Questa mattina, un’infermiera di 48 anni ha tentato il suicidio dandosi fuoco nel bagno della propria abitazione di Rovigo. Ora è ricoverata in gravissime condizioni.

Si è chiusa nel bagno di casa, poi si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco. Questo quanto avrebbe messo in atto un infermiera di 48 anni questa mattina nella sua abitazione di Rovigo. A lanciare l’allarme il marito della 48enne che ha chiamato i soccorsi. Presso l’appartamento è arrivata l’equipe medica del 118 che ha soccorso l’infermiera e l’ha trasportata in ospedale, dove ora verserebbe in gravissime condizioni. Intervenuti anche gli agenti che ora stanno indagando sul gesto della donna.

Un infermiera di 48 anni, madre di due figli, questa mattina, venerdì 28 maggio, ha provato a togliersi la vita nella sua abitazione, sita nel quartiere di San Pio X di Rovigo,.

La donna, come scrive la redazione del quotidiano Il Gazzettino, si sarebbe chiusa in bagno e, dopo essersi cosparsa di liquido infiammabile, si è data fuoco. Il marito, accortosi dell’accaduto, ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. La 48enne è stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Rovigo. Qui i medici, considerate le gravissime condizioni della donna, hanno disposto il trasferimento presso il centro Ustioni di Verona, dove ora si trova ricoverata con ustioni sull’80% del corpo.

Presso l’abitazione, oltre ai soccorsi è arrivata la Polizia che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Gli agenti della Squadra Mobile stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle ragioni che hanno spinto l’infermiera, dipendente dell’Ulss 5, a compiere un simile gesto.

Il gesto della donna, madre di due figli di 6 e 16 anni, ha lasciato sotto choc l’intero capoluogo di provincia veneto, ora in apprensione per le condizioni della 48enne.