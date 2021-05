Sabrina Salerno, la maglia non contiene nulla: décolleté spettacolare – FOTO

Sabrina Salerno, le fotografie condivise poco fa sono uno spettacolo bollente: la maglia non contiene, che décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Gli aggettivi per descrivere Sabrina Salerno sono finiti da tempo. La nativa di Genova, da oltre trent’anni, conquista il cuore degli italiani con la sua esplosività e con la sua bellezza stordente. La cantante ama allenarsi e si concentra anche in discipline particolari come la pole dance.

La 53enne, poco fa, ha piazzato in rete una serie di scatti meravigliosi in cui sta mangiando una pizza a Venezia. La ligure ha utilizzato un hashtag molto particolare: #iorestoinitalia. La pandemia di coronavirus ha letteralmente affossato il comparto del turismo: anche noi cittadini possiamo fare la nostra piccola parte per contribuire al rilancio del paese. Le fotografie sono incantevoli e il suo décolleté esplosivo conquista la scena.

Sabrina Salerno, la magliettina non contiene: décolleté spettacolare

