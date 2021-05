Svolta nel caso di scomparsa di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa alla fine del mese di aprile: un video rivela inquietante particolare.

Si era opposta ad un matrimonio combinato nel suo Paese d’origine, il Pakistan, Saman Abbas. A soli 18 anni aveva avuto la forza di dire no ad una concezione ormai arcaica ed anacronista della figura della donna. Per tale ragione lo scorso novembre era stata allontanata dalla sua famiglia ed aveva trovato riparo in una struttura in provincia di Bologna. Purtroppo, però, alla fine del mese di aprile di lei si sono perse le tracce. Oggi una drammatica svolta nel caso proveniente da alcune immagini riprese da delle telecamere di sorveglianza.

Saman Abbas scomparsa il 29 aprile, svolta nelle indagini grazie ad un video

Dei sistemi di videosorveglianza hanno ripreso delle immagini agghiaccianti. Il 29 aprile, giorno della scomparsa, poco prima delle 19:30 tre uomini sono stati immortalati in circostanze sospette.

Avevano con sé due pale, un secchiello ed un tirachiodi, nonché un altro attrezzo non ancora identificato. I tre camminavano verso il retro dell’abitazione di Saman e riapparivano solo intorno alle 22.

Leggi anche —> Tragedia Rogova: indagati i genitori della bimba precipitata in mare

Delle nuove prove, acquisite dai carabinieri, che corroborano sempre di più l’ipotesi che la ragazza possa essere stata uccisa. Saman nel novembre dello scorso anno era stata costretta dalla sua famiglia a far rientro in Pakistan per convolare a nozze con un parente. Una scelta che lei non aveva accettato, tanto da essere trasferita all’interno di una comunità in provincia di Bologna dove pare abbia iniziato ad adottare costumi occidentali. In una foto è ritratta senza hijab ed occhiali con piercing ed un tenero sorriso.

Leggi anche —> Funivia Stresa Mottarone, la confessione del manovratore è agghiacciante

L’11 aprile però era tornata nella sua casa di Novellara. Le autorità, preso atto del suo allontanamento dall’inizio del mese di maggio hanno iniziato a cercarla per collocarla in un’altra struttura. Nessun riscontro, però, né di lei né dei genitori all’interno della loro abitazione. In prima battuta venne avanzata l’ipotesi del sequestro di persona, poi quella dell’omicidio. All’esito di più approfondite verifiche, però, sarebbe emerso – riporta la redazione di Leggo– che a rimpatriare sarebbero stati solo i suoi familiari. Di lei nelle liste aeree non vi è traccia.

La Procura di Reggio Emilia ha quindi fatto scattare le ricerche dei parenti, ed in Italia si è iniziato a cercare anche il possibile cadavere della ragazza. Sono stati setacciati fiumi, campagne, impiegate le squadre cinofile. Nulla però ha dato un risultato.