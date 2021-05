“Sanremo Estate”, al vaglio la proposta di Amadeus: gli aggiornamenti

“Sanremo Estate”, al vaglio la proposta avanzata da Amadeus: le ultime dichiarazioni di Stefano Coletta, direttore di Rai 1

Dopo un’edizione che ha indubbiamente risentito dell’assenza del pubblico, Amadeus, conduttore di “Sanremo 2021”, aveva avanzato una proposta davvero innovativa. Il padrone di casa dei “Soliti Ignoti” aveva parlato della possibilità di organizzare un festival estivo che avrebbe portato cantanti e artisti in Liguria, così da movimentare la vita economica della regione.

Una proposta a cui Amadeus aveva pensato per solidarietà nei confronti della località che da anni ospita il festival, che nella scorsa edizione si è svolto in totale lockdown. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, aveva espresso il proprio favore rispetto all’idea del conduttore: “Amadeus aveva preso un impegno, mi auguro che questa manifestazione non salti“. Recentemente, anche Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha voluto dire la sua: gli aggiornamenti.

“Sanremo Estate”, al vaglio la proposta di Amadeus: le parole di Stefano Coletta

La proposta di Amadeus, giunta dopo un’edizione sicuramente straordinaria per via dell’emergenza Covid, era stata ben accolta dalla comunità ligure. L’idea di realizzare “Sanremo Estate“, una competizione tra cantanti che si sarebbe svolta proprio nella città di Sanremo – così da compensare i mancati introiti registrati durante l’edizione invernale -, era piaciuta a tutti.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha commentato così la trovata del conduttore: “La sua proposta aveva davvero un senso: ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando“. Coletta, a dispetto delle voci, non ha affatto archiviato la possibilità di mettere a punto la versione estiva della nota kermesse canora. “Non c’è una risposta chiara, ne stiamo ragionando” – ha spiegato il direttore di Rai 1 durante una conferenza stampa, aggiungendo – “Amadeus può anche testimoniare che ogni suo Sanremo è stato formalizzato non prima di luglio“.

Qualora la proposta venisse accolta, ciò rappresenterebbe una vera possibilità di riscatto per la città. A fronte dell’assenza di pubblico, infatti, la scorsa edizione di “Sanremo” non aveva consentito di registrare i medesimi benefici economici degli anni precedenti.