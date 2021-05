Sara Croce, quella frase che l’ha massacrata: “Lo ricorderò per sempre”

Sara Croce rivela alcuni fatti accaduti che l’hanno profondamente segnata. Parole pungenti come lame

Sara Croce è una delle bellissime di Instagram. Giovanissima eppure con un seguito mostruoso, un fisico da urlo e diverse esperienze televisive alle spalle. Lei è la Bonas di “Avanti un altro”, il game show esilarante condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La giovane che su Instagram conta quasi un milione di follower in una intervista a SuperGuidaTv ha spiegato che ancora non c’è la conferma ufficiale, ma anche l’anno prossimo dovrebbe essere nel cast del programma pomeridiano di Canale 5. E così ha escluso la partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Il motivo? Non vuole portare la sua vita privata in tv.

Motivo, questo, che le ha fatto spiegare che non parteciperà nemmeno a “Temptation Island” con il suo fidanzato Gianmarco Fiory. “Non penso che saremmo adatti per poter partecipare – ha sottolineato – Andiamo troppo d’accordo e non saremmo in grado di creare alcuna dinamica. Non avrebbe senso perché il nostro rapporto è solido”.

Sara Croce, gli insulti e quella frase che fa male

Sara Croce è sicura di sé e certa di quello che vuole dalla vita, privata e professionale. 23 anni ma la caparbietà e la testa sulle spalle di una donna vissuta.

Il fatto che lei “giochi” un po’ con il suo corpo prorompente non significa che la sua persona sia poco affidabile. Eppure la sua bellezza non sempre le porta apprezzamenti e buoni risultati.

Spesso è presa di mira sul web. Diversi gli haters che la insultano per via del suo ruolo televisivo. Un personaggio “bollente” potremmo dire, ma solo un ruolo appunto che non ha nulla a che fare con la sua persona. Eppure verso di Sara i commenti poco gradevoli non mancano mai.

Parlando di questo la Bonas ha raccontato di un episodio che le ha fatto molto male. “Avevo iniziato da poco Avanti un altro – ricorda – e una ragazza mi ha scritto: è più dignitoso fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in tv la donna oggetto. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso”, ha ammesso.

Ma oltre le critiche la showgirl ha voluto precisare che per lei è un onore lavorare al fianco di due professionisti come Paolo Bonolis e Luca Laurenti e questo è quello che conta davvero.