“I Soliti ignoti”, Amadeus incredulo davanti a Neri Marcorè: “Mai successo”

Ieri seri concorrente detective d’eccezione a “I Soliti ignoti”. Il gesto di Neri Marcorè spiazza pubblico e conduttore: incredibile

“I Soliti ignoti”, come molti altri programmi televisivi, si avviano alla conclusione. Il game show di Rai 1 condotto da Amadeus terrà compagnia il pubblico della sera, anticipando la programmazione della prima serata, ancora per pochi giorni. L’ultima puntata è prevista per domenica 6 giugno, dopodiché anche Amadeus andrà in vacanza.

In queste ultime sere, però, si continua a giocare per beneficienza. In studio diversi ospiti famosi che si prestano all’investigazione per poi devolvere il proprio bottino a enti benefici e no-profit.

Ieri sera la volta di Neri Marcorè, alla sua seconda volta a “I Soliti Ignoti”. Bellissima partita ed un particolare, sul finale, che nessuno si aspettava. Amadeus di stucco e pubblico incredulo.

“I Soliti ignoti”, Neri Marcorè spiazza tutti

Ieri sera il detective famoso Neri Marcorè ha giocato la sua partita per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati. Un percorso impeccabile il suo che lo ha portato a totalizzare ben 114 mila euro ed una sola identità sbagliata.

Una partita eccellente che ha chiuso in modo eccezionale. Quello che è successo, infatti, nel corso del gioco finale ha dell’incredibile. Arrivato il momento del parente misterioso, l’attore si trova davanti a sé Simone, di 39 anni, fratello di uno degli ignoti.

Inizia il confronto, scruta con attenzione e poi succede quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Amadeus incredulo per quello che ha visto ed il pubblico a casa in visibilio. Neri Marcorè inizia a chiamare gli ignoti per nome, uno ad uno. Li ricorda tutti alla perfezione e a lui i numeri, che comunemente si usano per indicarli, non servono.

Sul web ed in particolare su Twitter sono tutti pazzi di lui. Grandi complimenti per l’attore che “Ricorda tutti i nomi, grande” fino a chi lo definisce “Il miglior giocatore di sempre”. Amadeus non ci crede.

La memoria del detective famoso è incredibile e anche il suo saper giocare con le somiglianze. Parente misterioso indovinato e grande montepremi per la beneficienza. Amadeus non può che commentare: “Non era mai successo”.