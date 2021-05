“Ancora tanta roba” Alba Parietti in costume e tacchi fa scintille – FOTO

Alba Parietti a quasi 60 anni stende tutti con il suo fisico da fare invidia. Uno scatto iconico ed un messaggio a tutte le donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti non ha bisogno di presentazioni. Lei è una donna forte, solida e che dice sempre quello che pensa, in tv e sui social.

Su Instagram si definisce “L’Alba Nazionale e Mamma di Francesco Oppini ❤️” e questa volta con le sue due foto ha stupito proprio tutti. Fisico da fare invidia e un messaggio impegnato per tutte le donne.

Alba Parietti, pantera sexy e donna che sprona le donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti fa scintille su Instagram con le sue ultime foto. Sfoggia due costumi interi e tacchi vertiginosi. Utenti impazziti per lei e il suo fisico che tutto dimostra tranne che i 60 anni anagrafici che stanno per arrivare.

Selfie nel bagno di casa sua con una silhouette impeccabile. Gambe filiforme e lunghissime, sorriso a mille, forme che si fanno notare ma senza eccessi. Alba sembra ancora una ragazzina e tutti le fanno i complimenti. Da Vittoria Schisano ad Elena Sofia Ricci fino ai fan comuni che stravedono per lei. Apprezzamenti più diversi fino a chi ammette: “Sei ancora tanta roba..”.

La Parietti ha realizzato un post in vista dei sui 60 anni che arriveranno il prossimo 2 luglio. Una riflessione su di sé intima ma che dà anche tanta forza alle donne. La showgirl ammette che quando aveva 20 anni si immaginava diversa ma, aggiunge, “io sono quella che sono ed è questo che mi dà energia e voglia di vivere”.

Certo le donne subiscono il “ricatto dell’età” ammette ma c’è un segreto per resistere. “Siete semplicemente più forti, più consapevoli e siccome, la vita vi ha insegnato, ci ha insegnato – precisa – che bisogna sopravvivere, a qualsiasi cosa, facciamo paura perché abbiamo deciso di vivere, non lasciarci vivere e sempre come se il bello dovesse ancora venire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Un tributo vero e proprio alle donne quello che Alba Parietti affida al web, ricordando che ormai il tempo in cui gli uomini invecchiano meglio delle donne è finito e lei ne è la dimostrazione.