“Ti amo” Annalisa: tacco a spillo e posa accativante, Instagram implode

Annalisa con il suo ultimo pezzo tira fuori il meglio di sé e non solo per quanto riguarda la musica, guardate che bellezza su Instagram

L’estate è alle porte e l’Italia intera è pronta a rinascere dopo un lungo periodo in letargo. La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, ha stravolto le vite di ognuno allontanandoci da quella normalità che stiamo man mano riconquistando.

Oggi è arrivato il momento di tornare in pista e riprenderci quello che per molto tempo ci è stato sottratto. Così la cantante Annalisa farà di tutto attraverso la sua musica per far sì che questo avvenga. Il suo brano Movimento lento feat Federico Rossi è fuori ovunque ed è un buon motivo per scatenarsi e tornare a ballare.

GUARDA QUI>>>“Hai un décolleté meraviglioso”, Giorgia Rossi fa il boom di like: divina – FOTO

Annalisa su Instagram la posa è a dir poco sensuale – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO