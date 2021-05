“Uomini e Donne”, il clamoroso addio: l’opinionista Tina Cipollari prende la parola e ringrazia tutti i collaboratori della trasmissione. Choc in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Quest’oggi, venerdì 28 maggio, è stata trasmessa l’ultima puntata della stagione televisiva di “Uomini e Donne“. I telespettatori, che lo scorso anno avevano seguito le vicende dei loro beniamini fino a giugno inoltrato, hanno dovuto dire addio con grande dispiacere ai protagonisti del parterre. Da tanti anni, Maria De Filippi conclude l’annata invitando in trasmissione alcune coppie che si sono formate proprio durante l’edizione stessa. Quest’anno è stata la volta di Alessandro e Stefania: dopo essersi incontrati a settembre all’interno dello studio, i due hanno deciso di vivere il loro sentimento lontani dalle telecamere, e tuttora sono felicemente insieme.

Non potevano mancare le lacrime di Gemma, che come al solito si è commossa di fronte al racconto della coppia, né le battute di Tina, che ha sottolineato il fatto che la dama, ancora una volta, non è riuscita a trovare l’anima gemella. Durante i saluti finali, i telespettatori hanno assistito ad un addio clamoroso. La bionda opinionista, da anni volto storico di “Uomini e Donne”, ha salutato tutti, non mancando di ringraziare i collaboratori della De Filippi. Cosa accadrà a settembre?

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, cala il gelo in studio: “Mi ha chiesto di salire in camera”

“Uomini e Donne”, il clamoroso addio: Tina Cipollari saluta tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

NON PERDERTI ANCHE —> Cecilia Rodriguez in attesa del suo Ignazio: un incanto per gli occhi FOTO

Poco prima dei saluti finali, Tina Cipollari ha ricevuto un cocktail recapitatole direttamente da Piero. Dopo averlo afferrato, l’opinionista si è alzata in piedi ed ha brindato assieme allo studio: “Alla salute dei telespettatori, di tutti i presenti e delle persone che ci seguono da casa“. Subito dopo aver sorseggiato la bevanda, l’opinionista ha iniziato a ringraziare lo staff e i collaboratori della trasmissione, pronunciando quello che è parso essere un addio in piena regola.

“Voglio ringraziare il mio collega Gianni, con il quale mi sono trovata sempre d’accordo…” – ha detto Tina fra le risate, proseguendo – “La mia parrucchiera, la mia truccatrice, l’autista, tutti i collaboratori…“. Di fronte al monologo interminabile della Cipollari, Maria De Filippi non poteva che incalzarla: “Devo mandare in onda il filmato con i saluti dello staff“.

Per il pubblico, l’annuncio dell’opinionista è stato un vero colpo al cuore. Sulla base delle sue parole, infatti, a molti è parso che Tina stesse definitivamente dicendo addio al programma che l’ha resa celebre. Successivamente, la conduttrice ha trasmesso il filmato contenente i ringraziamenti dei suoi collaboratori, che ricordavano agli spettatori l’appuntamento di settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Non è ancora chiaro, pertanto, se l’addio di Tina rappresentasse il suo definitivo congedo, o se servisse esclusivamente per chiudere questa stagione televisiva, che ha segnato come da pronostici il record di ascolti.