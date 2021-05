“La numero uno, una luce lì dentro”. La iena Veronica Ruggeri nel ricordo di Nadia Toffa

Veronica Ruggeri si racconta in un’approfondita intervista. Dalla gavetta al successo, sognando una carriera militare per finire poi in tv. Il suo ricordo di Nadia Toffa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)

Classe 1991, originaria di Borgotaro, in provincia di Parma, Veronica Ruggeri è una delle inviate più apprezzate della trasmissione di denuncia “Le Iene“, in onda sulle reti Mediaset.

Ha raggiunto da pochi giorni la soglia dei 30 anni: un momento importante per fare bilanci e trarre conclusioni. Di certo, nei suoi sogni da giovanissima, non si aspettava d’intraprendere una carriera televisiva. Prima il liceo Scientifico, poi gli studi di economia. Veronica Ruggeri aveva immaginato per sè d’indossare una divisa militare; alla fine quella che l’ha resa celebre è il completo bianco e nero de “Le Iene”.

In un’intervista ha raccontato i suoi esordi, le speranze, ricordando una cara collega che non c’è più.

Veronica Ruggeri: l’amore, le speranze e i ricordi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)

La iena Veronica Ruggeri ha rilasciato un’intervista per Today.it in cui ha aperto una finestra sulle sue emozioni e sui suoi ricordi.

Giovanissima, a soli 20 anni, ha partecipato al concorso di bellezza di “Miss Italia“. Nell’estate 2012 si è cimentata nella conduzione, presentando una serie di spettacoli con protagonisti i comici di “Zelig”. Nel 2013 la svolta: diviene un volto nuovo nelle fila de “Le Iene”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Raoul Bova dopo la fine di “Buongiorno, Mamma!”: cosa dobbiamo aspettarci

Era una ragazzina molto timida, di certo non si aspettava che sarebbe finita in televisione: “Sognavo una carriera militare forse anche senza sapere cosa significasse davvero”, ha confessato. “Era un amore che avevo fin da piccola. Ero innamorata di quel mondo. Crescendo sono arrivate delle occasioni a cercarmi e le ho viste anche come motivo per darmi una bella svegliata”.

“Le Iene” l’hanno portata indubbiamente a vincere le sue resistenze, una palestra morale che l’ha messa costantemente alla prova, pur comportando grandi difficoltà. Il suo è un mestiere che svela magagne e retroscena pesanti. Veronica Ruggeri ha raccontato che, a volte, si è sentita davvero in pericolo: “Una volta mi hanno chiusa dentro un garage con un tipo che mi inseguiva. Un’altra, mentre parlavo con un uomo che stalkerizzava la ex, a un certo punto ha tirato fuori un coltello. Lì io e l’autrice ci siamo guardate, eravamo pallide”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carolyn Smith, retroscena sulla sua malattia: rompe il silenzio con una FOTO

Grazie alla trasmissione ha trovato anche l’amore. L’inviata fa coppia fissa con Nicolò De Devitiis, classe 1990, anche lui consacrato come personaggio televisivo di spicco grazie al programma di Italia 1. “Siamo stati amici, ci siamo ritrovati quando eravamo entrambi single. Abbiamo trascorso una giornata insieme, ma in amicizia, e abbiamo percepito entrambi qualcosa di diverso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da N𝕒𝕕𝕚𝕒 𝕋𝕠𝕗𝕗𝕒 (@nadia_toffa_una_guerriera_)

Impossibile per Veronica Ruggeri non ricordare Nadia Toffa, la collega scomparsa nel 2019 a causa di un tumore cerebrale. “Lei era la iena numero uno. Si sente tanto la sua mancanza. Era una luce lì dentro, è stata una botta grande per tutti”.