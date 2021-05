Drammatico incidente stradale: muore giocatore di 29 anni

Un giocatore di 29 anni è morto ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto all’altezza delle Terme dei Papi a Viterbo.

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Viterbo. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni che viaggiava a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di verifica, si è scontrata con un trattore che trainava un rimorchio all’altezza di Terme dei Papi. Dopo il violento impatto, il carico trasportato sul rimorchio si è rovesciato sulla vettura non lasciando scampo al giovane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri.

Viterbo, calcio laziale in lutto: giocatore di 29 anni muore in un incidente stradale

Il calcio laziale è in lutto. Nel pomeriggio di ieri è morto Federico Gentili, ragazzo di 29 anni che aveva militato come attaccante in diverse squadre della Regione. Gentili è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto all’altezza delle Terme dei Papi a Viterbo.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, il 29enne si trovava alla guida della sua Alfa Mito che, per cause ancora da verificare, ha impattato contro un trattore alla quale era agganciato un rimorchio. Il carico trasportato su quest’ultimo, subito dopo, si sarebbe rovesciato sull’auto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. I pompieri hanno estratto il 29enne dall’abitacolo, dove era rimasto incastrato, e lo hanno affidato alle cure dell’equipe medica che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso che dovranno chiarire la dinamica e le cause dello schianto tra i due veicoli.

La morte di Federico Gentili ha gettato nello sconforto la comunità di Oriolo Romano, dove il ragazzo viveva ed il cui sindaco ha proclamato il lutto cittadino per oggi, e l’intero mondo del calcio regionale. Gentili aveva vestito le maglie di diverse società tra cui Tolfa, Canale Monterano, Fortitudo Nepi, Cerveteri e Fidene, sua ultimo club.

L’Asd Fidene sui social ha pubblicato una foto di Gentili accompagnata da un commovente messaggio in memoria dell’ex attaccante scrivendo: “Vogliamo ricordarti così, con il sorriso sul volto dopo un goal segnato. Un grande uomo, giocatore, amico. Un esempio di ragazzo. Fidene è vicina alla famiglia”.