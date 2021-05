“Voglia d’estate” Adriana Volpe stupisce in un look che sa di mare: strepitosa – FOTO

Adriana Volpe, e la voglia d’estate che si avvicina sempre di più. In attesa del bikini, il look che sfoggia su Instagram ha il profumo del mare: bellissima

Dopo la partecipazione al “Grande Fratello Vip” di Adriana Volpe nel 2020, le novità si sono susseguite sempre di più. Un’occasione per la conduttrice di riabilitare la propria immagine professionale, in seguito alla lunga esperienza a “I Fatti Vostri“, che ha scaturito tensioni con il presentatore Giancarlo Magalli, finite anche in tribunale.

Non solo, anche un’opportunità per farsi conoscere dai telespettatori da una prospettiva diversa, mostrando ogni lato della sua personalità, risultata apprezzatissima. Per queste ragioni, è stata scelta per condurre il nuovo programma su Tv8 “Ogni mattina“: una sfida complicata, ma affrontata con intraprendenza dalla conduttrice, che sembrerebbe volgere al termine.

Ma molte indiscrezioni trapelate presuppongono un ulteriore salto di qualità, riferendosi a una sua collaborazione con Mediaset, precisamente su Canale 5. Anche sui social ha beneficiato del successo acquisito attraverso il reality, e su Instagram attualmente registra 434 mila followers. Molto attiva nel condividere momenti di vita con i propri fan, Adriana Volpe ha espresso la sua voglia d’estate, in un look che la anticipa già.

Adriana Volpe, l’estate in un outfit

Beach waves per l’acconciatura, tonalità del bianco per la maglia, pantaloni leggeri a campana nelle sfumature del blu e piedi nudi: il look perfetto per una giornata al mare è servito dalla splendida conduttrice Adriana Volpe in un post incantevole.

Immagine di puro splendore, il sorriso trasmette già la tipica serenità dell’estate che si avvicina e porta con sè le vacanze ed il relax. Adriana Volpe è già pronta ad accogliere il periodo di leggerezza, mentre esprime la sua brama della stagione più calda, che anticipa su Instagram insieme al profumo del mare.

In attesa di realizzare il sogno, irradia il social con la sua immagine, e i fan non vedono l’ora di ammirarla di nuovo in bikini. Una bellezza senza eguali, sfoggia fisico da urlo e luminosità stupefacente all’età di 47 anni.

Ancora una volta si afferma come simbolo di bellezza e punto di riferimento di stile. Elegante e sofisticata, sprigiona fascino e charme, conquistando il web.