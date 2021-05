Aka7even fa una promessa ai fan: “Tenetevi pronti”: tutti i dettagli – FOTO

Il cantante appena uscito da “Amici 20” Aka7even ha fatto una promessa ai suoi fan e ha spiegato il motivo della sua scomparsa dai social network

Aka7even ha condiviso un post su Instagram postando una foto mentre sorride in uno studio televisivo della trasmissione “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin. Nella lunga didascalia che accompagna questo scatto ha scritto: “Non sono scomparso, mi sono solo preso qualche giorno per stare con la mia famiglia che non vedevo da oltre 7 mesi”. Con queste parole il neo cantante ha spiegato il motivo per cui non si è fatto vedere sui social e soprattutto su Instagram.

In seguito ha rivolto un messaggio ai suoi tantissimi fan e follower sui social: “Siete davvero speciali, sento il vostro amore e sostegno tutti i giorni. Voi siete la mia energia e il motivo per cui faccio musica”.

La promessa di Aka7even fatta ai suoi fan – Foto

Il cantante è arrivato alle fasi finali di “Amici 20”, il reality show condotto da sempre da Maria De Filippi, ed è entrato nel cuore dei suoi tantissimi fan. Aka7even ha fatto una promessa proprio a loro, rivelando una sorpresa. Ha scritto infatti, come conclusione alla didascalia della sua immagine: “Tenetevi stretti perché a breve inizieremo a lanciare big big big news e aggiornamenti. Ah dimenticavo continuate a far volare il disco vi voglio sotto il palco ai live per cantare insieme tutte le tracksss. Love u”.

A breve quindi Aka7even farà un tour in giro per i palazzetti italiani sebbene non si sappia ancora la data ma è una promessa che ha appena fatto ai suoi fan. Inoltre ha scritto che ci saranno aggiornamenti e novità riguardo la sua musica e tanto altro ancora.