“Sprigioni sempre bellezza”, Ambra Angiolini ha “un fisico da urlo”: una visione – FOTO

La famosa attrice nonché ex cantante e personaggio del mondo dello spettacolo Ambra Angiolini ha strabiliato i suoi follower su Instagram con una foto pubblicata ieri notte in cui è insieme al ballerino e amico Enrico Filippini. I due sono intenti a eseguire un esercizio ginnico e soprattutto lui è in posa plastica a testa in giù mentre si regge a un palo tipico della pole dance. Ambra invece verte sicuramente in una posizione più comoda ma altrettanto leggiadra mentre anche lei si mantiene.

Lo sguardo è rivolto verso destra rispetto a chi guarda lo scatto ed è vestita con una tutina bianca trasparente sotto cui si intravede la sua biancheria intima sportiva. I suoi tanti seguaci sono rimasti incantati da tanto splendore e dalla delicatezza della sua immagine pubblicata su Instagram ieri notte. Infatti l’attrice ha augurato una buona notte e scherzando ha scritto: “Astrazeneca e Pfizer”.

Ambra Angiolini: la foto insieme al ballerino Enrico Filippini

