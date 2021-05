Clamorosa new entry in casa Rai per la celebre amica e vecchia conoscenza del conduttore. Carlo Conti l’aiuta a sbaragliare la concorrenza.

Ci sarebbe lo zampino del noto showman fiorentino, Carlo Conti, nella nuova new entry che approderà prossimamente sulla rete Rai. Si tratta di una nota showgirl che, secondo il parere di molti, quanto alla durata stessa della sua permanenza nei panni di coinquilina, pare abbia ben saputo intrattenere nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” i suoi telespettatori.

Attenendosi dunque a questo dato di audience e gradimento nei suoi riguardi, da non considerarsi poco rilevante da parte del pubblico, come anche ai successi ottenuti sul piano musicale dopo la fine della sua avventura, il conduttore avrebbe così colto l’occasione per difendere a spada tratta la sua presenza. Scopriamo come.

Clamorosa new entry in Rai: Carlo Conti in aiuto dell’amata ex gieffina?

In seguito alla promettente ascesa del vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi, nonché ora celebre opinionista a “L’Isola Dei Famosi” al fianco di Ilary Blasi, qualcun altro sembra prepararsi a farsi strada fra i palinsesti televisivi. Dopo aver toccato le corde dei suoi fan con “Babilonia“, raggiungendo la cresta dell’onda, la soubrette in questione è pronta più che mai a consegnare al pubblico la sua nuova composizione, segnando così un’importante breccia nel cuore dei suoi ascoltatori.

La sua hit estiva, dal titolo “Bandolero”, è infatti alla vigilia della sua pubblicazione. Nel frattempo, però, ad enfatizzare il futuro della carismatica e grintosa romana, Stefania Orlando, pare che stia provvedendo lo stesso Conti. Stefania, secondo quanto affermato nelle ultime ore, approderà quanto prima e felicemente in casa Rai. La rete, come molti possono ricordare, ha sempre di fatto ospitato nel ruolo di opinionista la cantautrice. Ma i giochi per lei ora starebbero per cambiare drasticamente ed in meglio.

La Orlando sarà con moltissima probabilità dunque, grazia anche al parere propositivo del suo conduttore, protagonista del programma in onda su Rai Uno di “Tale e Quale Show“. Dunque si tratta niente meno di desiderio, voluto fortemente da entrambi, che si avvia verso la sua realizzazione. Adesso, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.