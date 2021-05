Tra le sorelle Ferragni c’è ancora aria di litigi? Chiara e Valentina sono molto unite, ma il lavoro le sta dividendo. Cosa sta succedendo

Da qualche giorno le sorelle Ferragni sono al centro del gossip e il web non fa altro che parlare di loro. Chiara e Valentina sono entrambi attive nel settore della moda e dei social, ha iniziato per prima la più grande per poi farsi seguire dalla più piccola della famiglia.

Chiara Ferragni è ormai la regina delle influencer, i follower su Instagram sono arrivati a quasi ventiquattro milioni, mentre per Valentina c’è ancora molto da lavorare ma è già sulla buona strada. I suoi fan sono quasi quattro milioni.

GUARDA QUI>>>“Che bomba”, Antonella Fiordelisi e il décolleté che stende tutti: atomica – FOTO

Le sorelle Ferragni hanno fatto pace? L’indizio – FOTO

GUARDA QUI>>>Diletta Leotta fidanzata? I fan stentano a crederci, ancora lui – FOTO

Chiara e Valentina, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero litigato per un problema lavorativo. A quanto pare la Ferragni più grande vorrebbe aprire una linea di gioielli così da diventare la concorrenza della sorella più piccola.

Valentina dal canto suo non accetta la rivale, perché se tutto andasse in porto, potrebbe rivelarsi nocivo per il suo brand. Gli acquirenti passerebbero dalla parte di Chiara visto il suo seguito più ampio.

A lanciare la bomba è stato Santo Pirrotta, durante una puntata di Ogni mattina. “Pare ci siano fulmini e saette a casa Ferragni, ma non tra i Ferragnez”. Aveva annunciato, ma come stanno realmente le cose tra le due?

Su Instagram spunta una foto sul profilo della regina delle influencer. Le sorelle sono a cena insieme e si lasciano immortalare in uno scatto che ha già fatto il giro del web. E’ tutto finito o è pura finzione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per il momento non ci sono conferme o smentite da parte delle sorelle Ferragni, ma dall’ultimo post di Chiara sembra che tra le due non ci sia tutto questo astio. C’è chi però pensa che restino unite per la famiglia. Sarà così?