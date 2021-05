Degli scatti che hanno dell’impossibile… Alessandra Amoroso lascia senza fiato i suoi fan e tutte le altre celebrità si innamorano.

La meravigliosa cantante di origini pugliesi, Alessandra Amoroso, ha generato una notevole strage di cuori. Il suo ultimo post pubblicato su Instagram, oltre che a mettere in risalto alcune sue distinte peculiarità sulla sua indubbia bellezza, interiore come esteriore, ha anche rivelato molto altro su di lei. Il tutto sarà ben noto agli occhi dei suoi spettatori grazie all’incredibile mole i commenti rivoltale da moltissimi altri personaggi, come lei, appartenenti al mondo dello spettacolo.

Un vero tripudio di complimenti ed esclamazioni in cui questa volta, come affermerà in seguito la stessa attrice di fama internazionale, Sandra Milo: sarà davvero impossibile passare inosservata…

Alessandra Amoroso strage di cuori in total white: quando passare inosservata è impossibile

“Sono stata talmente brava a mimetizzarmi“, scrive l’artista canora nella sua didascalia alla collezione di scatti pubblicati in un outfit sorprendente e total white sul suo profilo. Talmente brava, dunque, continuerà lei stessa: “che probabilmente non riuscirete a trovarmi in queste foto 🦢⚪️🤍“. Una vena d’irresistibile ironia dunque si paleserà ad accompagnare il suo sorriso genuino ed il suo azzardo in fatto di stile presentandosi in quel di “Radio Due“.

E sarà proprio a tal proposito che inizierà l’inattesa standing ovation in merito agli scatti della cantante. “Impossibile passare inosservata per te anche sullo sfondo dello stesso colore del tuo abito 🤍“. Sentirà di commentare la diva del cinema Sandra Milo, per poi lasciare spazio ad altre ben note personalità.

Il gruppo musicale romano dei Tiromancino suggellerà con affetto la sua investitura, proclamandola come: “The Queen 🔥“. Si aggiungerà poi anche l’attore Gabriele Rossi, con una sfilza di cuoricini. Ed infine apparirà l’intervento della cantante, nonché sua cara amica Arisa, che a braccetto con l’artista e radio speaker Ema Stokholma, sottolineerà la sua bellezza a tutto tondo.