Weekend Rai all’insegna di Carlo Conti. Doppio appuntamento di prestigio per il noto presentatore che ha messo la parola fine a un incubo che lo ha coinvolto in prima persona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

L’ultimo weekend di Maggio sarà all’insegna della presenza del presentatore Carlo Conti sulle reti Rai. Sarà impegnato in un doppio appuntamento con due programmi di spicco della televisione di Stato.

Il primo, sabato 29 maggio, lo vedrà a capo della puntata finale del varietà Top Dieci. Tutti sintonizzati su Rai 1 alle 21.25 per la chiusura della seconda stagione. Godremo della sfida di due agguerrite squadre, quella formata dagli storici conduttori di “Affari tuoi” (Max Giusti, Flavio Insinna e Pupo), ossia “I Pacchisti”, contro “Le principesse” (Caterina Balivo, Andrea Delogu ed Emanuela Aureli). Ospiti speciali due super cantautori: Antonello Venditti e Raf

Domenica 30 Maggio, invece, rivedremo Carlo Conti, stavolta insieme a Mara Venier, condurre la la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, sempre su Rai 1 a partire dalle 17.20.

Carlo Conti esulta: la fine di un incubo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Era il 28 ottobre 2020 quando Carlo Conti in persona usò il suo canale Instagram per informare il pubblico della sua positività al Coronavirus. Quello che all’inizio sembrò un contagio asintomatico e dalle scarse preoccupazioni, si trasformò in qualcosa di più serio.

GUARDA QUI>>>Damiano David dei Maneskin. Il web scatenato scova una strana somiglianza – FOTO

Conti, in quanto professionista stacanovista e sempre presente, non volle lasciare il timone di Tale e Quale show e continuò a condurre il programma in una forma insolita ma efficace, ossia da remoto da casa sua. Ben presto, però, si dovette arrendere alla comparsa di sintomi preoccupanti, la saturazione che continuava a scendere, e si decise per un ricovero.

GUARDA QUI>>>“Incantevole”. Malika Ayane dove meno te l’aspetti. Strepitosa – FOTO

Tutto è bene quel che finisce bene. Lo stesso presentatore rassicurò tutti sullo stato della sua salute con eloquenti messaggi lasciati sul web: “Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri! Torno presto!”, scrisse in un post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Oggi la fine di un incubo e gli aggiornamenti provenienti direttamente da lui, in prima persona. “Vaccinato!!!!” – il commento lasciato sui social con tanto di foto e quattro punti esclamativi come a voler gridare la sua felicità dopo un’esperienza difficile che lo ha toccato così da vicino.