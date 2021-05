Caterina Balivo, lo scatto in costume lascia a bocca aperta: che visione- Foto

Caterina Balivo pubblica un nuovo scatto in costume per celebrare la giornata mondiale dell’oceano. Uno dei tanti messaggi importanti messi in risalto dalla conduttrice, che di recente ha anche pubblicato uno scatto per promuovere il body positivy.

Caterina Balivo ha pubblicato un nuovo post sui social dove sfoggia come sempre il suo sorriso solare e smagliante. Un post per ricordare a tutti i suoi follower l’uscita di una nuova cover su una rivista.

Ecco la didascalia che accompagna il post: “È uscita oggi la cover che amo di più perché si parla di oceano che ci salverà, se lo salveremo, della mia infanzia con i miei genitori green ante litteram e dei prossimi dieci anni dove TUTTI noi possiamo fare molto per salvaguardare i nostri oceani”.

Nel nuovo post la Balivo ha fatto anche i ringraziamenti, confessando di essere molto felice di essere stata scelta come madrina per la giornata mondiale dell’oceano.

“Stupenda, Che bella che sei 🔝💗, Bella copertina 👏👏👏👏❤️❤️❤️, Meravigliosa ❤️ buon weekend, Sei bellissima 😍❤️, Splendida e radiosa 😍”, questi alcuni dei commenti presenti sotto il nuovo post della conduttrice.

Caterina Balivo e i suoi messaggi positivi sui social

Caterina Balivo non perde mai occasione per pubblicare scatti e condividere momenti con i suoi innumerevoli follower. Ora, poi, che l’estate è alle porte la Balivo non perde occasione per lanciare messaggi positivi.

Di recente, ha anche voluto “aderire” al body positivity, pubblicando uno scatto in costume da bagno. Ad accompagnare lo scatto la seguente didascalia: “”Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini, meglio ancora se non segna e realizzato con tessuti riciclati”.

Un messaggio importante quello della Balivo che ha voluto invitare tutte a non avere paura della prova costume.

Con orgoglio la conduttrice ha mostrato il suo fisico per ricordare di credere comunque in sé stesse, nonostante i difetti. Non ci resta, a questo punto, che attendere il prossimo post della Balivo che, come sempre, riesce ad attirare tanti like e commenti!