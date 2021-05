Una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento molto doloroso, dopo la morte del fratello un altro lutto.

La modella brasiliana è stata colpita da un altro lutto che le ha sconvolto la vita. Dopo la morte di suo fratello, a causa di un incidente stradale, avvenuta durante la sua permanenza all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip‘, oggi Dayane ha annunciato attraverso i suoi profili social la scomparsa di sua madre.

Le due donne hanno sempre avuto un rapporto difficile e conflittuale ed è stata la modella brasiliana a raccontarlo ad Alfonso Signorini durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5.

Oggi in segno di lutto ha scritto una lunga dedica per la donna che le ha dato la vita e che combatteva da tempo contro un male incurabile.

Il dolore è grande per l’ex compagna di Stefano Sala e su Instagram ha incitato i suoi followers a non lasciare che i rapporti si spengano così perché capita che la vita non dia il tempo di recuperarli.

Le parole struggenti di Dayane Mello

“Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo”.

“Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”, ha concluso la Mello commovendo il suo 1,1 milione di followers.