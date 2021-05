Dayane Mello, la vita le ha messo davanti una nuova prova terribile: la sua mamma è tragicamente scomparsa per una malattia. Le condoglianze di Rosalinda Cannavò

Dayane Mello sta affrontando una nuova durissima prova. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver perso la sua mamma. Un terribile dramma, l’ennesimo per la modella brasiliana che ha avuto già una vita complicata con cui fare i conti. Non solo un passato terribile, ma anche un presente doloroso: proprio pochi mesi fa, mentre era nella casa, ha dovuto affrontare la morte del suo fratellino Lucas di soli ventisei anni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Dayane Mello ha perso la sua mamma. Rosalinda Cannavò: “Ti voglio bene”

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a A n d r e a ❤️ R o s y (@ an d r ea r o s y 9 3)

A malapena ha avuto il tempo di affrontare questo lutto, che la vita l’ha messa davanti ad una nuova prova. Solo pochi giorni fa ha raccontato su Instagram che sua madre aveva appena scoperto di avere il cancro, a malapena ha avuto il tempo di prepararsi psicologicamente a questa drammatica notizia, che sua madre si è spenta all’improvviso. Migliaia di messaggi di solidarietà sui social da parte dei suoi fans, che in questi mesi le sono sempre stati vicini e che continueranno a starle accanto soprattutto adesso. Tra i tanti che hanno espresso la propria vicinanza per la modella, c’è anche Rosalinda Cannavò che è stata una sua grande amica nella casa più spiata d’Italia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Rosalinda, appena ha appreso la notizia, ha pubblicato diverse storie su Instagram. Il tutto con un semplice “Ti voglio bene“, perché nonostante la vita le ha messe su due strade separate, il bene non si cancellerà mai.