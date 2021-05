Diletta Leotta ha postato uno scatto su Instagram: la conduttrice è a Capri con Can e indossa un bikini travolgente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, in un modo o in un altro, riesce sempre a far parlare di sé. La conduttrice, per diversi mesi, conquista le prime pagine dei quotidiani del gossip per la sua storia d’amore con Can e per alcuni flirt. Dopo la presunta rottura con l’attore turco, i due stanno invece insieme e si stanno godendo al massimo questo weekend di fine maggio.

La siciliana e Yaman sono nel Golfo di Napoli: per loro si tratta di una vera e propria fuga d’amore. La nativa di Catania e il 31enne hanno postato alcune fotografie incantevoli sui social network. L’ultima foto apparsa sulla bacheca della giornalista è decisamente favolosa: il bikini della classe 1991 è travolgente.

Diletta Leotta e Can a Capri: il primo bikini della conduttrice è travolgente

