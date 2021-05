Diletta Leotta fidanzata? I fan stentano a crederci, ancora lui – FOTO

Diletta Leotta è fidanzata o sta cercando la sua anima gemella? Sui social spunta un indizio che potrebbe cambiare le carte in tavola

Nonostante abbia dichiarato più volte di non dare importanza al gossip e ai giornali, Diletta Leotta torna al centro del mirino. La giornalista sportiva non perde occasione di far parlare di lei visto che ogni giorno sul suo profilo Instagram spuntano argomenti e indizi che scaturiscono rumors e voci.

Il web è curioso di sapere cosa stia combinando la ragazza riguardo alla sua vita sentimentale, tra lei e Can Yaman c’è ancora qualcosa?

GUARDA QUI>>>Damiano David dei Maneskin. Il web scatenato scova una strana somiglianza – FOTO

Diletta Leotta è ancora fidanzata? L’indizio che mancava

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO