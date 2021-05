Eleonora Daniele, la conduttrice non molla: “Cosa condurrò in futuro”

Eleonora Daniele sta facendo molto parlare di lei, Storie Italiane con lei sta avendo molto successo, quale sarà il futuro della conduttrice?

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più in voga del momento. Con la sua bravura e il talento che da sempre la contraddistinguono è riuscita a scalare la vetta del successo ed ora è la presentatrice ufficiale di “Storie italiane”.

Con lei il programma ha preso la piega giusta, la trasmissione di cronaca e attualità in onda ogni mattina sui Rai1, ha dati di ascolti molto alti e la curva di share sempre al massimo. La Daniele prenderà parte anche alla prossima stagione?

Eleonora Daniele: cosa la aspetta da settembre?

Eleonora Daniele è diventata da un anno mamma e divide la sua vita tra famiglia e lavoro. Il programma le prende molto tempo, ma alla conduttrice non pesa visto che è quello che ha sempre desiderato fare.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa aveva dichiarato che in un futuro avrebbe lasciato la televisione per dedicarsi ad altro, la donna sta prendendo una laurea in psicologia, ma quel momento non è ancora arrivato.

Nell’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, ha rivelato: “Storie Italiane è la mia creatura: negli anni è cresciuto da una durata di 20 minuti a 2 ore. Le proprie creature non si lasciano – poi ancora – Voglio rimanere con il mio pubblico, ma vorrei anche realizzare un mio sogno nel cassetto, ossia girare una fiction, magari in costume”.

Nulla da aggiungere allora, “Storie italiane” tornerà a settembre e la conduttrice sarà pronta ad accogliere nel suo studio gli ospiti.

La Daniele ha anche un altro grande desiderio: diventare mamma per la seconda volta. Nonostante non sia più tanto giovane, ha tutte le carte in regola per farlo e insieme al marito stanno provando a fare il secondogenito.