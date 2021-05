“Favolosa” Matilde Brandi, gambe e décolleté scoperti: fan in tilt – FOTO

Matilde Brandi è rinata e su Instagram pubblica solo i suoi lati migliori: ne ha da vendere e i fan impazziscono con le sue foto

Dopo averla rivista al “Grande Fratello Vip”, i fan sono rimasti senza parole per la sua bellezza. Matilde Brandi prima del reality aveva perso quella popolarità di un tempo, che adesso ha ritrovato e non ha nessuna intenzione di lasciarsela scappare.

La showgirl non è piaciuta al pubblico visto che è stata una delle prime ad uscire dalla casa più spiata d’Italia, ma senza dubbio dopo la trasmissione i fan sono cresciuti a vista d’occhio ed ora su Instagram è seguita da quasi cinquecento mila follower.

Matilde Brandi novità in arrivo: i fan impazziscono

Matilde Brandi è molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della su giornata e alcuni scatti professionali. Uno degli ultimi post riguarda proprio una novità lavorativa per la showgirl che a quanto pare è impegnata in una nuova campagna pubblicitaria.

Secondo le foto, che hanno già fatto il giro del web, la donna sarà la madrina di una nuova linea di materassi e su Instagram ha pubblicato uno scatto meraviglioso.

Lei seduta su un materasso, con un tubino nero. Particolari? La scollatura ad incrocio che fa intravedere uno dei suoi lati migliori e le gambe nude che lasciano fantasticare i fan.

“Favolosa” scrive qualcuno sotto al post, “Bellissima” aggiunge qualcun altro, “Magnifica” continua un utente.

I follower sono rimasti estasiati da così tanta bellezza. Nonostante l’ultimo periodo travagliato a causa della separazione dal marito, Matilde è una dea ed è in piena rinascita. Nessuno potrà mai fermarla, neanche il suo ex ci è riuscito.

Dopo il “Grande Fratello vip” cosa la aspetta? La televisione ha ancora un posto per la showgirl di “Buona Domenica” e il “Bagaglino”?