Fedez e il regalo a Leone che non ti aspetti: la reazione – VIDEO

I Ferragnez hanno fatto un regalo davvero speciale al loro figlioletto Leone che è apparso letteralmente stupito ed estasiato. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni e Fedez sono indubbiamente la coppia più amata del mondo dei social e dello showbiz. Sempre attivi sui social network con milioni di followers che li seguono costantemente mostrando il loro affetto.

La coppia è una famiglia felice e a coronare il loro sogno d’amore è stato l’arrivo dei figli Leone e Vittoria che sono la gioia di mamma e papà.

Leone è appassionato dei personaggi Marvel così come il papà e i due si divertono a giocare insieme, mascherarsi e acquistare le miniature dei loro protagonisti preferiti.

Il regalo sorprendente di Leone

«È atterrato sul terrazzo di casa!», ha gridato emozionato il piccolo Leone. E Fedez ha documentato tutto attraverso le sue Instagram Stories. «È passato Ironman, è passato lì!», indicando proprio sul terrazzo di casa sua.

Chiara Ferragni ha chiesto a suo figlio «Davvero è passato?» e lui ha risposto convinto: «Sì, è passato a salutarmi come tutti i pomeriggi».

Che sia una trovata di papà Fedez per rendere felice il figlioletto come ha fatto in passato con la voce registrata di uno dei doppiatori dei suoi supereroi preferiti.

Sicuramente se si è trattato di un regalo è stato molto gradito dal piccolo Leone.