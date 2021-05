Francesca Brandina e il suo nuovo workout per i glutei – FOTO

Inizia il fine settimana ma l’allenamento è ormai una costante della giornata. Pronti per un nuovo circuito con Francesca Brandina?

E’ una delle influencer di fitness più seguite sui social, Francesca Brandina non perde occasione di mostrare al pubblico i suoi circuiti che, se fatti con costanza, portano a risultati fantastici. Ogni giorno pubblica foto e video dei suoi allenamenti e i fan impazziscono per il suo fisico stratosferico.

Una sana alimentazione e uno stile di vita corretto contribuiscono a mantenersi in forma anche con qualche piccolo sgarro. E voi cosa state aspettando? Oggi vogliamo regalarvi un nuovo workout. Tre esercizi per i glutei da fare in casa o in palestra. Seguiteci.

GUARDA QUI>>>Allenamento a corpo libero: il workout del giorno insieme a Mercedesz

Francesca Brandina: il nuovo circuito – FOTO

GUARDA QUI>>>Workout di Paola di Benedetto: il circuito del giorno

Il circuito consiste in tre esercizi selezionati appositamente per allenare la parte dei glutei. Per chi lo svolgerà a casa, servirà un manubrio o una bottiglia d’acqua. Iniziamo:

12 x lato di GLUTES MACHINE in palestra – 12 x lato DONKEY KICK con MANUBRIO dietro al ginocchio se svolto a casa

1. x 4 serie – no rest 10 HAMSTRINGS CURL SU PANCA CON MANUBRIO – medesima esecuzione sia a casa che in palestra (se non avete la panca utilizzate una sedia o una poltrona)

1. x 4 serie – 60” rest 15 sumo squat con kb o manubrio su rialzo

1. x 4 serie – 60” rest

Prima di iniziare ricordatevi di fare almeno dieci minuti di riscaldamento. Fare jogging è importante come skip sul posto, burpees, scatti e altri esercizi del genere. Se avete la corda potete usarla. Inoltre dopo l’allenamento non dimenticatevi di dedicare almeno dieci minuti allo stretching che è fondamentale per i allungare i muscoli sotto stress.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brandina (@francescafitnessfreak)

Non rinunciate all’allenamento, è un’ottima valvola di sfogo e vi aiuta a combattere lo stress e a farvi tornare di buon umore. Una volta iniziato, non vorrete più smettere. Quindi affrettatevi, l’estate è arrivata e non c’è più tempo da perdere.