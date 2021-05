Giorgia Palmas, esplosione d’amore: lo scatto di coppia che emoziona il web – FOTO

Giorgia Palmas, esplosione d’amore su Instagram. Il tenero scatto di coppia e la dolcissima dedica che racchiude il senso dell’unione: quanta bellezza

Belli e innamorati, Giorgia Palmas e Filippo Magnini formano una coppia talmente unita che per molti rappresentano un traguardo. Dopo aver rimandato le nozze a causa della pandemia, che si sarebbero dovute celebrare l’anno scorso, si sono sposati con rito civile, in attesa di poter organizzare una grande festa con amici e parenti per il matrimonio in chiesa.

Ma i progetti che sognavano per il loro futuro sono già stati tutti realizzati: hanno avuto una bambina insieme il 27 settembre 2020, e hanno coronato il loro grande amore. L’ex velina rinnova il suo trasporto e l’affetto che nutre per il marito in un dolcissimo post su Instagram, che emoziona il web quasi più degli scatti in abito bianco.

Giorgia Palmas: “Quando sei arrivato tu”

Parole che dopo il celebrato matrimonio, assumono un valore ancora maggiore quelle contenute nel messaggio che Giorgia Palmas ha diretto al marito. Una dedica rilasciata in un post su Instagram: “Quando sei arrivato tu, con un sorriso contagioso, il cuore grande e l’animo gentile mi hai reso la donna più felice del mondo (…e sei pure un gran figo eh)“.

Esplosione di sentimenti che ha infiammato il social, per la reazione degli utenti che hanno subito commentato: “Bellissimi“, “Siete di una dolcezza e una bellezza immensa“. Accompagnato alla tenera frase dell’ex velina, lo scatto che li ritrae insieme in una giornata di sole. Stretti in un abbraccio, la felicità nello sguardo, sorridono all’obiettivo, che raccoglie tutta la loro energia positiva.

Non poteva mancare la risposta di Filippo Magnini, che supera la moglie in termini di affettuosità: “Mia moglie! La mia anima gemella…la tua felicità è la mia felicità e sono io quello fortunato ad averti al mio fianco“