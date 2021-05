La magnifica Irina Shayk ha condiviso su instagram una serie di foto in bikini ed è semplicemente esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk)

Irina Shayk è una dea non c’è dubbio, il suo corpo statuario lascia senza fiato. La top model russa fa sognare i fan con tre foto bollenti su instagram in bikini. I commenti sono tantissimi, “Caldissima”, “La più bella donna al mondo”. Appaiono poi commenti che riguardano il rapper e ex marito di Kim Kardashian, si tratta di Kanye West. Molti alludono al fatto che la modella abbia una storia con lui. E chiedono direttamente sotto alla foto:”Stai uscendo con Kanye?”, “Finalmente Kanye ha una donna tutta naturale”.

LEGGI ANCHE>>>“Che bomba”, Antonella Fiordelisi e il décolleté che stende tutti: atomica – FOTO

Irina Shayk frequenta l’ex di Kim Kardashian

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Che bomba” Alessandra Amoroso: sommersa d’amore. E’ impossibile… – FOTO

La Shayk e Kanye West si conoscono da già dieci anni, dai tempi del video Power in cui è apparsa la bellissima modella come ballerina intorno al rapper. Successivamente la Shayk ha sfilato per West alla settimana della moda di Parigi. Ad aver messo in circolazione la storia è stato un account instagram informativo, ma i pareri sono contrastanti. Alcuni giurano che si frequentano mentre altri sostengono che lui ci abbia provato ma lei avrebbe rifiutato. La Kardashian non ha proferito parola al riguardo, seppur in realtà non ci sia nessuna effettiva conferma di questa storia. Per il momento quindi si tratterebbero solamente di voci, che potrebbero però nascondere la verità. La Shayk è tra le top model più volute e pagate al mondo.

Sul suo account instagram ha 15 milioni di follower. La sua celebrità è iniziata anche quando ha cominciato a frequentare il noto calciatore Cristiano Ronaldo. I due hanno fatto coppia fissa per moltissimi anni, finché lei non ha deciso di lasciarlo a causa delle molte scappatelle dell’atleta. La stessa modella ha rivelato che il motivo della loro separazione è dovuto proprio al fatto che il calciatore l’avrebbe tradita con decine di donne. Dopo la fine della storia dunque, la Shayk ha trovato l’amore con il divo di hollywood Bradley Cooper con il quale ha fatto una bellissima bambina. Cristiano invece ha messo su famiglia con l’ormai ex commessa di Gucci, Georgina Rodriguez. Entrambi hanno trovato la felicità con altre persone quindi infondo è stato meglio così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk)

Anche se Irina e Cooper si sono lasciati nel 2019, il motivo sarebbe stato il troppo lavoro di lui specialmente nel film A Star is born con Lady Gaga. La vicinanza dell’attore con la cantante, sopratutto nella notte degli Oscar avrebbe fatto scattare la Shayk e spinto alla rottura. Staremo a vedere ora se la bellissima modella veramente uscirà con il rapper o meno.