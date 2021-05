Juliana Moreira sorride con estasi ed è bella da togliere il fiato-FOTO

La Morieria ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima con un abito in pizzo che sottolinea il lato A prorompente

Juliana Moreira ha condiviso su instagram una foto dove appare bellissima con un abito di pizzo con scollo profondo sul decolleté. L’occasione di questo bell’abito è stato per vedere il nuovo film Disney Crudelia. La storia della famigerata e crudele come dal nome, stilista di pellicce che ha una passione per i cani dalmata. Nella didascalia ha scritto:”Quanto mi è piaciuto Crudelia ragazzi..sono innamorata pazza voi l’avete già visto? Stoppeiras al cinema, sembra incredibile ma finalmente siamo andati al cinema grazie Disney sempre per le emozione che ci ha date”.

Juliana Moreira alla prima di Crudelia è da togliere il fiato

La showgirl ha condiviso diverse foto della prima del film Disney ed è pazzesca. Appare con pantaloni in lattice nero attillati e con un body trasparente. Nella didascalia ha scritto:”é la vita che ti fa diventare Crudelia..principalmente il tipo che mi ha scippato la macchina. Scherzi a parte…felicissima di essere nella prima di Crudelia io che Amo Disney”. A quanto pare è un amante dei film Disney la Moreira, come darle torto. I film della Disney sono amati da tutti. Per la Moreira questa serata ci voleva, qualche giorno fa infatti ha vissuto un momento terribile. Le hanno rotto il vetro dell’auto e l’hanno derubata. La showgirl ha fatto poi un appello sui social rivolgendosi a chi aveva commesso l’atto chiedendogli di restituirli i documenti essenziali come la patente, il permesso di soggiorno e per il resto ha affermato che può tenere i soldi.

Facendo riferimento al fatto che li avrebbe usati per “medicine”. Grazie all’appello ritrova i documenti. Al momento della rapina la showgirl era insieme al marito Edoardo Stoppa a fare uno shooting. La Moreira si è dimostrata tenace e forte come già aveva mostrato durante lo scherzo delle Iene fatto tempo fa. La sua tempra è sempre molto forte. Si è rivolta al ladro sostenendo che non gli avrebbe messo le mani addosso se gli avesse restituito i documenti. Grazie all’appello un giovane l’ha contattata su Facebook dicendo di aver visto il suo borsone in una via e anche lo zainetto.

Il ragazzo è riuscito a trovare lo zainetto e a restituirlo alla Moreira. Ha confessato di non aver dormito e ha spiegato che la sensazione di essere derubati è terribile. Ma conclude dicendo che le cose materiali non sono importanti, ma lo è la salute. Tutto è bene quello che finisce bene.