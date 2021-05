“Passa il tempo e resti sempre bellissima” Laura Torrisi, irresistibile splendore – FOTO

Laura Torrisi immersa nel verde è brezza d’estate. La bellezza dell’attrice più vibrante che mai, risplende su Instagram e incanta i fan

Sono trascorsi 15 anni dall’uscita del film di Leonardo Pieraccioni “Una moglie bellissima“, e Laura Torrisi resta la stessa meraviglia che aveva fatto innamorare il regista e l’intero pubblico di sala. Una bellezza tutta mediterranea, per la precisione siciliana, che conserva i colori e la luce della sua terra d’origine, pur essendo cresciuta in Toscana.

Curve mozzafiato, sorriso irresistibile, occhioni intensi e castani come i suoi lunghi capelli scuri, queste le caratteristiche della sua insuperabile immagine, che fin dall’esperienza vissuta al “Grande Fratello” nel 2006, ha conquistato i telespettatori facendosi inevitabilmente notare.

Non solo per la sua estetica: solare e travolgente, l’attrice è un vero e proprio ciclone di energia positiva. Una qualità che restituisce nell’ultimo post su Instagram, dove immersa nel verde, incanta lo spettatore, in una panacea per l’anima.

Laura Torrisi, sogno d’estate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Una boccata d’aria fresca, la serie di scatti postati da Laura Torrisi su Instagram regala un po’ di brezza d’estate ai numerosi fan. Seguita da 1,3 milioni di followers, condivide la sua quotidianità, fatta di autenticità e piccole cose, uno dei motivi per i quali risulta tanto amata.

La semplicità è proprio il tratto che più esalta la sua bellezza, e lo si evince dall’ultimo post. Immersa nel verde delle foglie, le foto ne ritraggono esclusivamente il primo piano, in un profilo che incanta e seduce di femminilità e delicatezza.

Mentre si gusta una tazza di caffè, si rivolge all’obiettivo, aprendo uno dei suoi più splendenti sorrisi, che regala immediata serenità e positività sul web. La dolcezza del suo viso, focalizzata soprattutto nello sguardo, conquista l’ennesimo successo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Tripudio di like, gli utenti in ammirazione si perdono nel suo inconfondibile fascino, commentandone la straordinarietà: “Top woman“, “Semplicemente stupenda“, “Passa il tempo e resti sempre bellissima“.