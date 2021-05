Michelle Hunziker ha postato una foto risalente a tantissimi anni fa: il cambiamento è davvero incredibile.

Michelle Hunziker, fin dagli esordi nella nostra televisione, ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua bravura e con la sua bellezza sconfinata. La nativa di Sorengo, in questi anni, ha scalato sempre di più le gerarchie ed è diventata ormai uno dei maggiori volti in casa Mediaset.

Michelle è amatissima dai suoi fans ed è decisamente seguita anche sui social network. Il suo account Instagram vanta, ad esempio, 4,9 milioni di followers. La 44enne delizia spesso la sua platea con scatti mozzafiato in cui mostra il suo incredibile fisico e il suo irresistibile fascino. Questa volta, tuttavia, la classe 1977 ha postato una foto-ricordo risalente a diversi anni fa: il suo cambiamento è stato davvero incredibile.

Michelle Hunziker, il ricordo è emozionante: che cambiamento in questi anni!

“Reperto storico del mio passato!!! Avevo 13 anni…ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a “Gatteo a mare”!!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!! Guardate come ero truzza!! Sto male“, ha scritto la Hunziker nella sua didascalia.

Michelle, nello scatto in questione, aveva 13 anni. I suoi capelli erano totalmente diversi da come li ha oggi: prima erano mossi, oggi sempre belli luminosi e lisci. I lineamenti erano simili a quelli di Aurora (la figlia che ha avuto con Eros Ramazzotti).

La conduttrice di origini svizzere, qualche giorno fa, ha infiammato il mondo dei social condividendo una foto in cui sfoderava un look “lavanda”: il vestitino esaltava in modo incredibile le sue forme strepitose. L’outfit scosciato con gambe in vista fece ovviamente il pieno di likes.