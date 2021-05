Mikaela Neaze Silva: esordio, età, carriera della velina di “Striscia la Notizia”

Mikaela Neaze Silva, la velina bionda di Striscia la Notizia, oggi è tra gli ospiti di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà il suo vissuto.

Capelli ricci biondi, sorriso smagliante e fisico mozzafiato. Mikaela Neaze Silva dal 2017 è decollata a Striscia la Notizia vestendo i panni della velina bionda. Al fianco della mora Shaila Gatta si esibisce nel noto tg satirico di Antonio Ricci conquistando i fan puntata dopo puntata.

27 anni, la modella oggi è tra gli ospiti di Verissimo. Durante la puntata la Neaze Siva racconterà la sua storia.

Nata il 28 aprile del 1994, a Mosca, all’età di sei anni si trasferisce a Genova. La sua è stata un’infanzia difficile segnata dal lutto del padre. A crescerla è stata la madre. La donna ha origini afghane. Diplomata in lingue, è poi volata in Cina lavorando come ballerina e modella.

Mikaela Neaze Silva: il debutto a Striscia la Notizia

La modella ha debuttato sul piccolo schermo lavorando a Zelig Circus, Facciamo che io ero e Dance Dance Dance. Di seguito è sbarcata a Striscia la notizia nel 2017. Per il ricoprire il ruolo di velina ha cambiato look tingendo i capelli di biondo. Molto apprezzata dal pubblico la ragazza ha subito tuttavia attacchi razziali. Forte è il suo impegno per i diritti civili e la sua attenzione per le mobilitazioni contro le discriminazioni. Nel 2019 ha condotto al fianco di Shaila Gatta, Brumotti e il Gabibbo Paperissima Sprint. Gli ascolti raggiunti di quell’edizione sono stati da record.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è legata a Bashir, dj franco-marocchino. I due si sono incontrati a Shanghai. Durante il suo soggiorno in Cina la modella ha risentito molto della lontananza della famiglia decidendo pertanto di ritornare in Italia. I due stanno portando avanti la storia a distanza.

In merito alle curiosità sulla velina bionda emerge come ami molto la moda. La modella parla portoghese, italiano, francese, inglese e spagnolo. Il suo piatto preferito il cous cous. La sua squadra del cuore la Juve.

Attivissima sui social è seguita da ben 167 mila follower. Ogni giorno sul suo profilo condivide scatti di vita personale e professionale conquistando i fan con la sua bellezza.