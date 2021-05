“La gravidanza ti dona tanto”, Paola Turani splende e balla con lui – VIDEO

Paola Turani ha condiviso un video spettacolare in cui balla su Instagram per la gioia dei suoi innumerevoli follower: è un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

L’ influencer Paola Turani ha pubblicato su Instagram per la gioia dei suoi tantissimi fan un video in cui balla scatenandosi sebbene sia incinta e sia appena entrata nel sesto mese. La bella modella scrive come didascalia che accompagna il suo video: “Sono incinta, non potevo fare movimenti troppo difficili e snodati”, trovando finalmente una scusa a coloro che potrebbero dire che non è brava a ballare. Ma la bella Paola è sempre brava incinta o no, a danzare e i suoi fan lo sanno e sono contenti.

Ogni volta che pubblica una foto o un video infatti la riempiono di commenti e cuoricini di gradimento. C’è chi scrive sotto al suo video: “La gravidanza ti dona tanto”, come del resto dona alla maggior parte delle donne ma lei parte avvantaggiata visto che madre natura è stata molto benevola nei suoi confronti.

Paola Turani, il Video del ballo scatenato in bikini

