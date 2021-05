“Quadro stupendo”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in riva al mare FOTO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo la loro prima vera vacanza all’estero dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate del momento. I due si sono conosciuti mesi fa nella casa del Grande Fratello Vip, quando Giulia ha deciso di partecipare nuovamente per la seconda volta, per rimettersi in gioco e rimediare a tutti gli errori commessi quando era solo una ragazzina e ha partecipato per la prima volta anni fa. A distanza di tre anni Giulia è cambiata, cresciuta e nella casa questa volta ha davvero trovato l’amore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la loro prima vacanza insieme

Pierpaolo all’inizio del suo percorso si era preso una sbandata per Elisabetta Gregoraci, con la quale pensava di avere qualche speranza ma così non è stato. Quando Elisabetta è uscita dalla casa il 7 dicembre, è stata Giulia a consolarlo e a permettere che il suo cuore ritornasse a battere dopo questa cocente delusione. Giulia è riuscita a fare breccia nel suo cuore, e quando tra di loro è scattato il bacio dopo diversi giorni, non si sono più lasciati. Giulia è stata poi eliminata poco prima della semifinale, e ha aspettato Pierpaolo fuori dalla casa, pronta a cominciare la loro vita insieme.

Fuori hanno capito di essere fatti davvero l’uno per l’altro, e dopo diverse settimane hanno deciso di fare il loro primo viaggio all’estero. Un momento molto emozionante per la coppia più romantica del momento e i loro fans sono davvero felici per loro.