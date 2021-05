Sabina Began ancora “pazza” di Silvio Berlusconi: piange e sviene a Belve

Sabina Began torna a parlare dello scandalo del “bunga bunga” nella trasmissione Belve di Francesca Fagnani. Rivelazioni sorprendenti e lacrime, a limite dello svenimento. Ecco cosa è successo durante l’intervista in cui si parla del suo amore per Silvio Berlusconi.

Ieri è andata in onda una nuova puntata del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Ospiti della puntata Barbara Alberti e Sabina Began. Tutti la conosciamo come l’”Ape Regina”, tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Bari sulle accompagnatrici portate da Giampaolo Tarantini nella residenza di Silvio Berlusconi tra il 2008 e il 2009.

Un’intervista dove la Began ha svelato anche altri dettagli della sua vita, confessando anche di aver fatto uso di stupefacenti, di aver avuto “aiuti” dai narcotrafficanti e di essersi convertita al Corano.

La storia d’amore con Silvio Berlusconi e la trappola a Italo Bocchino

Per quanto riguarda la storia d’amore con Silvio Berlusconi, Sabina ha raccontato di aver provato per lui un amore oltre ogni limite. Tanto è vero che ha raccontato a Francesca Fagnani di non aver avuto nessun uomo dopo di lui.

Alla domanda “se avesse modo di parlare con Berlusconi adesso, che cosa gli direbbe?”, lei ha risposto che lo abbraccerebbe. Dopo questa risposta, Sabina Began ha cominciato a piangere e a singhiozzare al punto da non riuscire neanche più a parlare con la Fagnani che le ha chiesto, a fine puntata, se fosse il pensiero di Berlusconi a farla stare male. La risposta della Began è stata affermativa.

Tra le rivelazioni più scottanti sicuramente quella su Italo Bocchino. La Began ha ammesso che, quando era braccio destro di Gianfranco Fini, gli ha teso una trappola, attirandolo in un flirt.

Una vera e propria trappola, finita con lei che ha rivelato dettagli molto compromettenti: “Questo abbaiava come un cane addosso a Silvio. Io non ce la facevo più. Neanche Silvio ce la faceva più. Allora me l’hanno presentato e ho detto ‘bene!’. Sono andata da Silvio e ho detto: ‘Senti, c’è questo qua, capito?’. Ci siamo guardati… e vai”.