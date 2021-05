Zodiaco, i segni delle donne che soffrono maggiormente d’ansia

Scopriamo quali segni zodiacali tra le donne si ritrovano a convivere quotidianamente con l’ansia e i motivi che li portano a farlo

Sono più di quanto possiamo immaginare le donne che devono fare i conti quotidianamente con l’ansia. Uno stato emotivo agitato che porta la persona in questione ad avere delle limitazioni, come la volontà di chiudersi a riccio in se stessa. Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sono più portati rispetto ad altri a non riuscire a raggiungere un equilibrio emotivo stabile. Scopriamo di quali si tratta e quali sono i loro tratti caratteristici.

I segni zodiacali delle donne più ansiose

In questa categoria troviamo il segno del Cancro che rappresenta uno dei più esigenti di tutto lo Zodiaco. Oltre a esserlo con gli altri lo è soprattutto con la propria persona, pretendendo sempre il massimo. Per questo motivo sia sul lavoro che nelle relazioni interpersonali le sue aspettative sono sempre molto elevate, così come il suo impegno affinché le cose vadano alla perfezione. Questa forte pressione che esercita su di sé la porta a soffrire spesso d’ansia. Controllare tutto è impossibile.

Poi troviamo le donne sotto il segno dei Gemelli che risultano spesso divise tra le loro due personalità. Quella più istintiva e vivace che si alterna a quella più ansiosa e razionale. Le due parti si scontrano spesso, dando origine a una serie di problematiche: dalla difficoltà di prendere posizione alla forte tensione dovuta alla paura di sbagliare.

Un segno particolarmente ansioso è quello della Vergine che possiede una mania del controllo piuttosto notevole. Tutto deve andare come previsto, minuziosamente, in caso contrario nascerà in lei uno stato di forte agitazione. Quando le cose non vanno secondo i suoi piani perde la stabilità costruita con tanta fatica, non riuscendo più a gestire adeguatamente tutto.

Infine troviamo il segno dei Pesci che rientra in questa categoria proprio per le sue caratteristiche principali: l’empatia e la sensibilità. Riuscire a entrare così tanto in contatto con gli altri provoca una preziosa connessione che non sempre porta però solo aspetti positivi. Le donne nate sotto il segno dei Pesci si fanno spesso carico dei problemi altrui, andando ad accumularli ai propri. Questo porterà a uno stato d’ansia piuttosto difficile da gestire.