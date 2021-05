“Sei una Dea”. Giulia de Lellis fa esplodere i social, uno schianto FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Al momento è in Sardegna per le riprese di Love Island, il programma dove esordirà come conduttrice

Influencer, attrice, modella e adesso anche conduttrice! Giulia De Lellis non avrebbe mai pensato di riuscire a riscuotere tutto questo successo, quando nel 2016 ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante. Lo vide in televisione e rimase colpita, così colpita che decise di scendere le scale del programma per provare a corteggiarlo. E, in quel parterre di donne che erano lì solo per lui, Andrea si innamorò solo di lei. Da lì la loro storia ha fatto sognare tutta l’Italia.

Giulia De Lellis, un capolavoro negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo di Instagram

Anche se la loro storia non è andata come sperava che andasse, Giulia può ritenersi soddisfatta del successo che ha ottenuto e sicuramente non ha rimpianti. Nessuno che ha partecipato in quel programma ha mai riscosso così tanto successo: da influencer a conduttrice, la carriera di Giulia diventa sempre più importante ogni giorno che passa. Quest’anno ha fatto il suo esordio come attrice e non solo: tra pochi giorni la vedremo vestire per la prima volta i panni di una conduttrice, un ruolo che mai avrebbe pensato di poter indossare.

Giulia non ci sta più nella pelle: è partita qualche giorno fa per la Sardegna e sta preparando le ultime cose prima del suo importantissimo esordio. Sarà un momento molto importante per lei e per la sua carriera: i suoi fans non vedono l’ora di vederla.