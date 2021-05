“Fantastica”. Shaila Gatta in bikini è uno spettacolo della natura FOTO

Shaila Gatta è una delle modelle e veline più amate di Striscia la Notizia. L’ultimo scatto che ha pubblicato sul profilo di Instagram ha fatto record di likes

Shaila Gatta è una delle ballerine più amate della televisione italiana. Il ballo è sempre stata una sua passione: a Napoli, lì dov’è nata, ha coltivato la sua passione per la danza ed è cresciuta con il sogno di fare televisione. Una volta raggiunta la maggiore età, ha deciso di fare quello che chi ha questo sogno tenta di raggiungere: ha fatto i provini per partecipare ad Amici di Maria De Filippi e li ha superati. Questa scuola è stata sicuramente un trampolino di lancio per la sua carriera.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Aka7even a Verissimo rompe il silenzio su Martina: “Cosa provo per lei oggi”

Shaila Gatta, un capolavoro negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Dopo Amici, la sua carriera ha intrapreso una strada che mai avrebbe creduto: è stata presa come velina per Striscia la Notizia, diventando sicuramente una delle più amate degli ultimi anni. Sui social ha tantissimi followers che la seguono e che la riempiono di complimenti ogni giorno, raccontandole aneddoti che si collegano alla sua persona o addirittura fans che l’hanno seguita durante il periodo di Amici e che da lì non hanno più smesso, accompagnandola nella sua carriera da velina e nei suoi successi degli ultimi anni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Shaila ogni giorno pubblica scatti meravigliosi su Instagram che raggiungono tantissimi likes e commenti, come l’ultimo: nella foto, la velina appare in bikini, più in forma e bella che mai. I complimenti per la bella velina non si sprecano: ce ne sono centinaia sotto l’ultimo post.