Straziante racconto, muore tra le braccia della fidanza: facevano l’amore

Le parole della fidanzata sulla probabile dinamica dei fatti sono un racconto straziante, l’uomo muore durante il loro atto d’amore.

Un agghiacciante racconto è stato quello che ha riportato una ragazza nelle ultime ore sulla morte del proprio fidanzato. Stando alle sue parole riferite agli inservienti del personale sanitario una volta giunta in ospedale, ed in seguito alle forze dell’ordine locali, l’uomo all’età 44 anni si sarebbe improvvisamente accasciato tra le sue braccia durante un amplesso.

Nulla esclude però che la vicenda possa sfociare nelle prossime ore nel penale. La polizia sta attualmente verificando ogni ipotesi su ciò che abbia potuto provocare il decesso dell’uomo residente nel quartiere di Kayole.

Leggi anche —>>> Dramma in un’abitazione, infermiera prova a togliersi la vita: ricoverata in gravissime condizioni

Straziante, muore tra le braccia della fidanza mentre facevano l’amore: il racconto e le dinamiche

Potrebbe interessarti anche —>>> New entry in Rai: Carlo Conti aiuta l’ex gieffina a sbaragliare la concorrenza

Il triste accaduto si è verificato lo scorso giovedì 27 maggio in Kenya, privando inaspettatamente della vita il giovane Fredrick Kyalo Mwilu. A spiegare le dinamiche dell’accaduto è stata la sua stessa fidanzata, che lo avrebbe soccorso nella loro abitazione in maniera repentina caricando l’uomo sulle sue spalle e recandosi autonomamente ed invano, con l’ausilio di un taxi e del suo conducente, al Pronto Soccorso della città di Nairobi.

“Mi è crollato addosso dopo un’ora di sesso“, ha confermato la ragazza. Le sue parole, dopo l’accaduto che le ha sconvolto la vita della 36enne, sono state riportate con clamore dai media e dalle testate giornalistiche del posto. Nel mezzo del loro atto d’amore la partner della vittima ha inoltre spiegato che l’uomo avrebbe “emesso un suono acuto prima di svenire“.

Purtroppo per il fidanzato della donna non c’è stato nulla che i medici dell’ospedale potessero fare, se non costatarne il decesso. Ora si resta in attesa di chiarire ufficialmente le cause del decesso del 44enne. Soltanto l’autopsia potrà infatti fornire le risposte sulla morte improvvisa dell’uomo. Nel frattempo la polizia pare che abbia già provveduto ad indagare, perquisendo la casa dove l’uomo ha perso i sensi.