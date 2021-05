Valentina Muntoni in topless e fondoschiena in primo piano – FOTO

Valentina Muntoni, uno dei suoi scatti mozzafiato che mettono in mostra il fisico semplicemente scolpito. Scenario da sogno.

Bella e brava, questo è ciò che si pensa quando si ammirano le foto di Valentina Muntoni, la donna cofondatrice del brand RAT & BOA. Sfogliare le immagini dal profilo privato della Muntoni è davvero un piacere per gli occhi. I suoi scatti da ogni angolo del mondo mettono d’accordo sia uomini che donne; i primi perché tra costumi, scatti maliziosi e selfie allo specchio bollenti possono godere della bellissima fisicità, semplicemente scolpita.

Le donne invece – soprattutto se appassionate di moda – vedranno nell’imprenditrice capi sempre trendy, un modo per scoprire in anticipo quelle che saranno le tendenze delle prossime stagioni. Scarpe particolari, camicie….insomma, un paradiso per chi fa dello stile la propria mission. Basta guardare questa foto in costume per comprendere in pieno quanto detto sinora. Direttamente da Mykonos, capi dai tessuti freschi e set coordinati: shorts inguinali, pantaloni metallizzati, insomma tutto ciò che rende perfettamente stilose

Nell’ultima sua foto la Muntoni si mostra al naturale e la visione non passa inosservata.

Valentina Muntoni, fondoschiena in primo piano

In riva al mare, di spalle lascia intravedere la schiena nuda – non ostacolato dal costume – e lasciando intendere questo topless che già solo l’idea stuzzica i 350 mila followers. La Muntoni sventola il telo mare blu con tanto di logo RAT & BOA. La visione è un colpo al cuore in quanto non lascia nulla all’immaginazione, solo un perizoma copre quella piccola porzione di corpo.

Pelle super abbronzata, occhiali da sole…è pronta per la stagione estiva. E poi, con un fisico così, è lei stessa la prima modella dei suoi capi. Magnifica.