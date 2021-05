La vittima della rissa, un ragazzo di 15 anni, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale davanti scuola.

Nuova rissa tra bande adolescenziali: è successo ancora una volta nell’Essonne. Siamo a Saint-Michel-sur-Orge. Il comune francese, circa 21.000 abitanti nella regione dell”Île-de-France, è stato recentemente epicentro di un violento episodio di violenza; l’ennesimo per il dipartimento a sud di Parigi. Secondo quanto riferiscono i media locali, la rissa è scoppiata questo venerdì (28 maggio) tra bande di giovani. Vittima dell’aggressione è un ragazzo di 15 anni, colpito in testa a martellate di fronte scuola. A seguire i dettagli riportati nei quotidiani francesi.

La vittima è in gravi condizioni

La vittima è stata aggredita davanti al suo liceo a Saint-Michel-sur-Orge. Secondo quanto riferiscono le fonti ufficiali, l’atto di violenza è esito di un’accesa rissa tra bande di giovani. Si tratta dell’ipotesi più verosimile rivelata dagli ufficiali, data l’alta frequenza degli episodi rivalità tra adolescenti tra Saint-Michel-sur-Orge e Sainte-Geneviève-des-Bois, due città adiacenti, ubicate a una trentina di chilometri a sud di Parigi. I notiziari francesi hanno bollato l’evento come “attacco tanto breve quanto violento.”

Nel rapporto della polizia locale si legge che la lite è scoppiata “gruppo contro gruppo”; la vittima è stata “presa di mira, isolata […] e in seguito rimasta gravemente ferita alla testa con diversi colpi di martello.” Il liceale è stato trasferito d’urgenza nell’ospedale più vicino per il ricovero in codice rosso. Secondo quanto precisa France Bleu, il giovane paziente è attualmente in coma e la sua prognosi è critica. I due sospetti, rispettivamente di 14 e 15 anni, sono stati presi in custodia dalla gendarmeria lo stesso venerdì intorno alle ore 19:00. Il volto del quindicenne era già noto agli agenti per altri atti di violenza; mentre l’altro è stato ritrovato “in possesso di un bastone.”

Ancora nel mirino delle ricerche il presunto autore del reato. La gendarmeria analizzerà le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto per identificare gli altri quattro membri del gruppo.

Fonte France Bleu