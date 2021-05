Accadde oggi, 30 Maggio. Giovanna D’Arco bruciata sul rogo a 19 anni per eresia

Accadde oggi. Il 30 Maggio è il 150° giorno del calendario gregoriano. Mancano 215 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 30 Maggio è la Giornata Mondiale della sclerosi multipla. Si ricordano San Paolo VI, Papa, Santa Giovanna d’Arco, vergine e mistica, San Giuseppe Marello e Sant’Isacco di Dalmazia, monaco.

1431 – Muore la santa e martire Giovanna d’Arco, bruciata sul rogo a 19 anni per eresia

1593 – Muore il drammaturgo e poeta inglese Christopher “Kit” Marlowe

1640 – Muore il pittore fiammingo Pieter Paul Rubens

1744 – Muore il poeta inglese Alexander Pope

1778 – Muore il filosofo scrittore francese Voltaire

1814 – Nasce il filosofo è rivoluzionario russo Mikhail Bakunin

1814 – Napoleone Bonaparte viene esiliato all’isola d’Elba

1846 – Nasce il gioielliere e orafo Peter Carl Fabergé

1868 – Il Memorial Day per onorare tutti i soldati americani caduti in guerra, viene celebrato per la prima volta

1879 – Il Gilmores Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden, famoso impianto sportivo

1894 – Clelia Merloni fonda la Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù

1913 – L‘Albania diventa una nazione indipendente

1922 – A Washington inaugurato il monumento Lincoln Memorial

1924 – Giacomo Matteotti denuncia in parlamento le violenze dei fascisti durante le elezioni di aprile

1933 – Nasce il giurista Stefano Rodotà

1956 – Nasce il giornalista e politico, presidente del Parlamento europeo David Sassoli

1974 – Nasce il pallavolista italiano Vigor Bovolenta

1949 – La Germania Est promulga la propria costituzione

1956 – Nasce il presentatore TV Piero Chiambretti

1960 – Muore lo scrittore russo, premio Nobel Boris Pasternak

1961 – Nasce lo scrittore, politico ed ex magistrato italiano Gianrico Carofiglio

1967 – Il Biafra proclama la sua indipendenza dalla Nigeria: inizio della Guerra civile nigeriana

1969 – Nasce il conduttore, dj, personaggio tv, ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi

1972 – Nasce l’attore, conduttore televisivo e radiofonico Enrico Silvestrin

1981 – Ziaur Rahman, presidente della Repubblica del Bangladesh, viene ucciso durante un tentativo di colpo di Stato

1982 – La Spagna diventa il sedicesimo membro della NATO

1998 – 5000 vittime in Afghanistan per un terremoto di magnitudo 6,6

2004 – Celebrata la festa d’addio per l’F-104, il caccia militare detto Starfighter, a Roma durante il 50° anniversario del suo primo volo

2019 – Muore l’ex criminale statunitense e signore della droga Frank Lucas