“Beautiful”, anticipazioni puntata 31 maggio: i preparativi per il matrimonio

Beautiful, anticipazioni 31 maggio: mentre l'intera famiglia Forrester è impegnata ad organizzare il matrimonio, Bill e Brooke…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas e Zoe progettare il loro matrimonio. Lo stilista e la modella sono pronti a convolare a nozze, ma non tutto è come sembra. Il Forrester è infatti ossessionato dall’idea di Hope e ha chiesto alla Buckingham di sposarlo solo per far ingelosire l’ex fidanzata. Liam, Steffy e Brooke lo hanno compreso e hanno provato a più riprese di farlo capire alla giovane Logan. Dopo un litigio con Ridge, Brooke si è confidata con Bill e lui le ha promesso che cercherà di fermare Thomas con ogni mezzo a sua disposizione.

Beautiful, anticipazioni 31 maggio: Bill bacia Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Brooke cederà alle avance di Bill. Dopo essersi sfogata con lui riguardo al ruolo di Thomas nella sua crisi con Ridge, la Logan si ritroverà ad abbracciare il cognato e l’abbraccio si trasformerà presto in un bacio. Cosa ne sarà a questo punto del suo matrimonio con il Forrester?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che a casa Forrester tutto sarà pronto per il matrimonio di Thomas e Zoe. La sposa, completamente ignora del piano del futuro marito, si starà preparando per la cerimonia che si terrà nel giro di poche ore. Il gran giorno è arrivato… ma riuscirà davvero a godersi la festa? O qualcosa si metterà sulla sua strada?

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 31 maggio, alle ore 13.45 su Canale 5 e sarà visibile anche on demand sulla piattaforma MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutte le informazioni riguardo a possibili cambi di programmazione.