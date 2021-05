Carlotta Mantovan cambia drasticamente look, la vedova Frizzi è raggiante – FOTO

Carlotta Mantovan ha cambiato decisamente il suo look: la vedova di Fabrizio Frizzi è raggiante adesso dopo tanto tempo trascorso purtroppo a lutto per la morte del celebre conduttore televisivo scomparso tre anni fa

La giornalista Carlotta Mantovan ha lasciato di stucco i suoi innumerevoli fan sui social network con uno scatto bellissimo in cui è in dolce compagnia. Ma a stupire i follower è stato il suo repentino e drastico cambio di look. La giornalista ha subìto il lutto della perdita di suo marito solo tre anni fa, il compianto Fabrizio Frizzi, grande conduttore della tv italiana, molto amato da tutti i telespettatori e stimato e voluto bene dai suoi colleghi.

La Mantovan pubblica spesso foto insieme alla figlioletta Stella, avuta proprio con il presentatore e con il suo cavallo. Infatti spesso trascorre del tempo in un maneggio fuori Roma per fare l’amazzone e divertirsi con il suo quadrupede. Questa volta è proprio con il suo bellissimo esemplare ma i fan hanno notato un altro particolare, il suo drastico cambio di look.

Carlotta Mantovan: la foto dove mostra il cambio di look

