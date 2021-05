Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi domenica 30 maggio, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Nuovo aggiornamento sullo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando al bollettino odierno del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 4.216.003, ossia 2.949 unità in più rispetto a ieri. Risultano essere ancora in calo i soggetti attualmente positivi pari a 238.296 (-3.670) ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ammontano a 1.061 (-34). I guariti complessivi salgono a 3.851.661 con un incremento di 6.574 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 44 decessi che hanno portato il bilancio totale delle vittime a 126.046.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha segnalato che dai casi comunicati è stato eliminato un caso, in quanto duplicato.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 29 maggio

Come di consueto anche ieri sono stati resi noti i numeri relativi all’epidemia da Covid in Italia. Attraverso tabella sanitaria dal Ministero della Salute è emerso che le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 4.213.055. In discesa i soggetti attualmente positivi che erano pari a 241.966. Diminuivano anche i ricoveri in terapia intensiva pari a 1.095 pazienti. Il dato dei guariti era giunto a 3.845.087. Purtroppo saliva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 126.002.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 28 maggio

Aggiornato venerdì lo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando al bollettino del Ministero della Salute, il dato dei casi di contagio era salito a 4.209.707. In calo i soggetti attualmente positivi pari a 246.270 ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ammontavano a 1.142. Le persone guarite erano 3.837.518. Purtroppo continuava ad aggravarsi il bilancio delle vittime giunto a a 125.919.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, specificava che dei decessi comunicati, uno era avvenuto nei giorni scorsi. L’Emilia Romagna eliminava 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.

Vaccini adolescenti dai 12 ai 15 anni: la data di avvio delle prenotazioni

Con ogni probabilità, a partire dal 10 giugno i genitori dei giovani di età compresa tra i 12 ed i 15 anni potranno prenotare per i propri figli il vaccino. Sono queste le ultime notizie circa la possibilità di vaccinare anche tale fascia d’età.

Dopo l’ok giunto dall’Ema ora si attende il via libera da parte dell’Aifa che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Questo quanto affermato dal professor Palù, a capo dell’agenzia. La sperimentazione ha raggiunto dei risultati più che confortanti. L’intero campione di volontari a cui è stata somministrata la prima dose avrebbero dato una risposta di immunizzazione totale.

Intanto la Pfizer Biontech procede con la sperimentazione per cercare di rendere somministrabile il vaccino anche ai soggetti di età inferiore ai 12 anni.

Covid-19, in arrivo nuove regole. Focus su ristoranti, discoteche, matrimoni e spiagge

Il passaggio in zona bianca di alcune regioni ed il quadro epidemiologico in generale fanno ben sperare il Paese in ottica ripartenza. Secondo gli ultimi monitoraggi, infatti, oltre ad essere diminuita la pressione sulle strutture ospedaliere anche l’indice di contagio sarebbe vertiginosamente sceso.

Una situazione di miglioramento che si riflette su di un possibile allentamento delle misure che il Governo potrebbe adottare. In particolare, le principali novità potrebbero riguarda il green pass il quale secondo il parere del CTS sarà necessario solo per coloro i quali hanno a che fare con il pubblico. Quanto ai ristoranti è possibile che venga abolito l’obbligo di 4 persone al tavolo, a rimanere invece l’obbligo di registrazione.

In relazione agli eventi, invece, sembrerebbe che potrebbe essere abolito l’obbligo di green pass per gli invitati i quali però dovranno rispettare tutte le regole anti contagio.

Le discoteche aprono il paradosso, saranno riaperte in zona bianca ma al loro interno non si ballerà. Si potrà esclusivamente consumare bevande al tavolo ed assistere alle esibizioni.

Infine, nelle spiagge libere non dovrebbe essere più vigente il numero chiuso. A rimanere in vigore il divieto di attività sportive di gruppo e balli in spiaggia.